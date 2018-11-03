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ديني

حكم جهر المأموم بالتكبير خلال الصلاة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:51 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه يستحب الجهر بتكبيرة الإحرام وغيرها من التكبيرات في حق الإمام فقط، وأما المأموم والمنفرد فلا يشرع في حقهما إلا عند المالكية.

وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال «ما حكم الجهر بالتكبير خلال الصلاة للمأموم؟»، أن المأموم لا يجهر بالتكبير، فالتكبير إنما هو للإمام فقط ليسمع المأموم، ويقول المأموم فى سره الله أكبر وقد يسمع نفسه بما لا يشوش على غيره.

وأشار الى أن الجهر بالتكبير للإمام وليس للمأموم، فقال المالكية يندب الجهر بتكبيرة الإحرام لكل مصلٍ.
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