تعرف على الجندي الذي أطلق أول رصاصة في الحرب العالمية الأولى

في تاريخ الحروب دائمًا هناك شخص هو من يشعل الشرارة الأولى للحرب، كان هذا الشخص في الحرب العالمية الأولى هو العريف "الحاجي جرونشي" الذي أطلق نيران حرب امتدت لـ 4 سنوات.



كان "الحاجي" عريفا بفوج ساحل الذهب، وأول عضو في القوات البريطانية لجلالة الملك يطلق النار بالحرب العالمية الأولى، فبعد ثلاثة أيام من إعلان بريطانيا الحرب على ألمانيا في 4 أغسطس 1914، أطلق "جرونشي" النار على أسطول من الشرطة المسلحة التي تقودها ألمانيا في توجو لاند، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل "البريطانية.



وكانت "توجو لاند" هي المستعمرة الألمانية الوحيدة في غرب أفريقيا، وكانت على حدود ساحل الذهب البريطاني، وعلى الرغم من احتوائها على موارد قليلة ذات قيمة لألمانيا، إلا أن توغو لاند كانت ذات أهمية استراتيجية للدفاع عن إمبراطورية ألمانيا الخارجية، نظرًا لوجود أجهزة البث الإذاعي الوحيدة بين ألمانيا ومستعمراتها في جنوب غرب أفريقيا وألمانيا الشرقية الأفريقية، وهي الوسيلة الوحيدة للاتصال اللاسلكي بين ألمانيا والشحن في جنوب المحيط الأطلسي.



قاتل "جرونشي" حتى نهاية الحرب، ونجا من ثلاثة حملات أفريقية وقد تمت الإشارة إليه في "Despatches"، وتم ترقيته إلى رتبة رقيب، وحصل على الميدالية العسكرية في عام 1919 لاستغلاله في حملة شرق أفريقيا.



جدير بالذكر أن "توجو لاند" لم تصمد لفترة طويلة في عام 1914، واستسلمت بعد أسابيع قليلة.