ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

تعرف على الجندي الذي أطلق أول رصاصة في الحرب العالمية الأولى

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:05 م
صدى البلد
نهى حمدي
في تاريخ الحروب دائمًا هناك شخص هو من يشعل الشرارة الأولى للحرب، كان هذا الشخص في الحرب العالمية الأولى هو العريف "الحاجي جرونشي" الذي أطلق نيران حرب امتدت لـ 4 سنوات.

كان "الحاجي" عريفا بفوج ساحل الذهب، وأول عضو في القوات البريطانية لجلالة الملك يطلق النار بالحرب العالمية الأولى، فبعد ثلاثة أيام من إعلان بريطانيا الحرب على ألمانيا في 4 أغسطس 1914، أطلق "جرونشي" النار على أسطول من الشرطة المسلحة التي تقودها ألمانيا في توجو لاند، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل "البريطانية.

وكانت "توجو لاند" هي المستعمرة الألمانية الوحيدة في غرب أفريقيا، وكانت على حدود ساحل الذهب البريطاني، وعلى الرغم من احتوائها على موارد قليلة ذات قيمة لألمانيا، إلا أن توغو لاند كانت ذات أهمية استراتيجية للدفاع عن إمبراطورية ألمانيا الخارجية، نظرًا لوجود أجهزة البث الإذاعي الوحيدة بين ألمانيا ومستعمراتها في جنوب غرب أفريقيا وألمانيا الشرقية الأفريقية، وهي الوسيلة الوحيدة للاتصال اللاسلكي بين ألمانيا والشحن في جنوب المحيط الأطلسي.

قاتل "جرونشي" حتى نهاية الحرب، ونجا من ثلاثة حملات أفريقية وقد تمت الإشارة إليه في "Despatches"، وتم ترقيته إلى رتبة رقيب، وحصل على الميدالية العسكرية في عام 1919 لاستغلاله في حملة شرق أفريقيا.

جدير بالذكر أن "توجو لاند" لم تصمد لفترة طويلة في عام 1914، واستسلمت بعد أسابيع قليلة.
loading...

ترشيحاتنا

محمد الشرنوبي يتألق على مسرح ذا ماركيه بحفل كامل العدد للمرة الثانية

ننشر ضوابط احتساب درجات مادة الكمبيوتر لطلاب المدارس هذا العام

المبعوث النرويجي للسلام يُشيد بدور مصر في دعم جهود المُصالحة الفلسطينية

شاهد.. مراسم دفن ضحايا حادث المنيا الإرهابي بدير الأنبا صموئيل

الدستورية تبطل نظر منازعات قضاة مجلس الدولة على درجة واحدة

التالثة يمين برنامج جديد لجماهير الزمالك مع أحمد الخضرى

محمد صلاح يتسلح بإبداع الموسم الماضي أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي

صراخ وعويل وإغماءات فى قداس وداع شهداء دير الأنبا صموئيل

نجم الكرة التونسية: الحكم ذبح الترجي من الوريد أمام الأهلي

لفتة إنسانية.. رجل يوقف السيارات بدراجته النارية لتعبر عجوز الطريق.. شاهد

#فضيحة_قطر_لاستضافة_المونديال يشعل تويتر.. ومغردون: فضايحها في كل مجال

تعرف على سجل محمد صلاح المبهر أمام أرسنال قبل قمة السبت.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الشرنوبي يتألق على مسرح ذا ماركيه بحفل كامل العدد للمرة الثانية

عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور

مصرع 3 أشخاص بينهم مسلح وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار بفلوريدا.. صور

بدء فعالية E Freedom بمنتدى شباب العالم.. صور

أميمة عزوز تبهر المشاركين بـ انترناشونال فاشون أورد.. صور

فيديو

محمد أبو حامد: حادث المنيا الإرهابي يسعى لإفساد نجاحات الدولة
أسامة هيكل: نحتاج إلى تعاون دولي لوقف الإرهاب.. وإعلامنا يخاطب نفسه.. فيديو
خبير إستراتيجي: الدولة تؤهل الشباب لقيادتها يوما ما ..فيديو
أصغر صانعة أفلام في العالم: قابلت رؤساء دول كثيرين.. وتناشد الشباب: احلموا
كريم أكروف: مذيعة مصرية ترتدي من تصاميمي اليوم في إنترناشيونال فاشون أوورد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟