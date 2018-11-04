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موجز البلد| سقوط طائرة تدريب مقاتلة .. دقيقة حداد على أرواح شهداء المنيا .. مشروع قانون لحظر النقاب .. قميص أزارو يثير الجدل

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:17 ص
صدى البلد
إسلام عبد الهادي
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتسهيلًا على قرائه، نقدم لكم موجزًا بأهم هذه الأخبار.

ونشر الموقع ضمن هذه الأخبار، الرئيس السيسي يطلب من حضور منتدى شباب العالم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء المنيا.

- سقوط طائرة تدريب مقاتلة بأحد مناطق التدريب ونجاة قائدها
-ومشروع قانون لحظر النقاب في الأماكن العامة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه للمخالفين.
-وليد أزارو يثير الجدل بعد تصويره وهو يقطع قميصة للحصول على ضربة جزاء بمباراة الأهلى والترجي بنهائي أفريقيا.
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موجز البلد| سقوط طائرة تدريب مقاتلة .. دقيقة حداد على أرواح شهداء المنيا .. مشروع قانون لحظر النقاب .. قميص أزارو يثير الجدل
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