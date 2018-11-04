حبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة أموال ومتعلقات مواطن بعد تهديده بالأسلحة

قررت نيابة النزهة، حبس 3 أشخاص 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، لارتكابهم سرقة أموال ومتعلقات مواطن بعد تهديده بالأسلحة.



وكان قسم شرطة النزهة قد تلقى بلاغا من مهندس قرر بأنه حال استقلاله ميكروباص بطريق مصر - الإسماعيلية فوجئ بقائد السيارة وبصحبته آخرين قاموا بالاستيلاء منه على 2 هاتف محمول و45 جنيها ومتعلقاته الشخصية كرها عنه عقب تهديده بأسلحة نارية وبيضاء وفروا هاربين.



بذات التاريخ تبلغ للقسم من استشاري بشركة قرر بأنه حال استقلاله ميكروباص بشارع عبد الحميد بدوي فوجئ بقائد السيارة وبصحبته آخرين قاموا بالاستيلاء منه على هاتفة المحمول و200 جنيه ومتعلقاته الشخصية كرها عنه عقب تهديده باسلحة نارية وبيضاء وفروا هاربين.



بالفحص تبين تطابق أوصاف المتهمين مرتكبي الواقعتين، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعتين سائق وعاطلين تم ضبطهم وبحوزتهم سلاحيين حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعتين.



واعترفوا بارتكاب الواقعتين باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم وقرروا بتكوينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه عقب استقلالهم السيارة المضبوطة بحوزتهم تم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولي عليها.

