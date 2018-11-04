حبس شخصين 4 أيام لاتهامهم بسرقة توك توك

قررت نيابة المطرية ، حبس شخصين 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة توك توك من أحد المواطنين عقب تهديه بسلاح أبيض .
البداية عندما، اشتبهت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المطرية أثناء تفقدها للحالة الأمنية بشارع الحرية، فى شخصين يستقلان " توك توك " وباستيقافهما تبين أنهما عاطلان عثر بحوزتهما على سلاح ابيض " مطواه " وتبين وجود آثار دماء على ملابسهما.
واعترفا بسرقة " التوك توك " من أحد الأشخاص كرهًا عنه عقب إحداث إصابته، تم التوصل للمجني عليه سائق توك توك مصاب بجرح ويخضع للعلاج بمستشفي المطرية العام.
وقرر المجني عليه أنه حال سيره ب" توك توك " بشارع المشروع بالمنطقة فوجئ بالمتهمين باستيقافه واستوليا علي التوك توك قيادته كرها عنه عقب التعدي عليه بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما محدثين ما به من إصابات وفرا هاربين.
البداية عندما، اشتبهت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المطرية أثناء تفقدها للحالة الأمنية بشارع الحرية، فى شخصين يستقلان " توك توك " وباستيقافهما تبين أنهما عاطلان عثر بحوزتهما على سلاح ابيض " مطواه " وتبين وجود آثار دماء على ملابسهما.
واعترفا بسرقة " التوك توك " من أحد الأشخاص كرهًا عنه عقب إحداث إصابته، تم التوصل للمجني عليه سائق توك توك مصاب بجرح ويخضع للعلاج بمستشفي المطرية العام.
وقرر المجني عليه أنه حال سيره ب" توك توك " بشارع المشروع بالمنطقة فوجئ بالمتهمين باستيقافه واستوليا علي التوك توك قيادته كرها عنه عقب التعدي عليه بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما محدثين ما به من إصابات وفرا هاربين.