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حوادث

حبس شخصين 4 أيام لاتهامهم بسرقة توك توك

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 04:52 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
رامى المهدي
قررت نيابة المطرية ، حبس شخصين 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة توك توك من أحد المواطنين عقب تهديه بسلاح أبيض .

البداية عندما، اشتبهت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المطرية أثناء تفقدها للحالة الأمنية بشارع الحرية، فى شخصين يستقلان " توك توك " وباستيقافهما تبين أنهما عاطلان عثر بحوزتهما على سلاح ابيض " مطواه " وتبين وجود آثار دماء على ملابسهما.

واعترفا بسرقة " التوك توك " من أحد الأشخاص كرهًا عنه عقب إحداث إصابته، تم التوصل للمجني عليه سائق توك توك مصاب بجرح ويخضع للعلاج بمستشفي المطرية العام.

وقرر المجني عليه أنه حال سيره ب" توك توك " بشارع المشروع بالمنطقة فوجئ بالمتهمين باستيقافه واستوليا علي التوك توك قيادته كرها عنه عقب التعدي عليه بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما محدثين ما به من إصابات وفرا هاربين.
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