أوغندا تبدأ في حملة تطعيم ضد الإيبولا ومخاوف من انتقال المرض من الكونجو

تقول أوغندا إنها ستبدأ في تطعيم بعض من العاملين في المجال الصحي ضد الإيبولا يوم الاثنين وسط مخاوف من احتمال انتقال هذه الحمي الفيروسية النزفية من جمهورية الكونجو الديمقراطية التي تواجه تفشيا لهذا المرض.



وتبعد مناطق حدود أوغندا الغربية نحو 100 كيلومتر عن الأماكن التي شهدت تفشيا للإيبولا في الكونجو.



وقالت وزيرة الصحة جين روث اينج إن السلطات ستوفر نحو 2100 جرعة لقاح تغطى الأفراد العاملين بمجال الصحة بالمناطق القريبة من الحدود.



وتقول اينج إن عشرات الآلاف الحدود يعبرون الحدود في كل من الاتجاهين أسبوعيا للتجارة وللزيارات الأسرية وأغراض أخرى.



وقالت في مؤتمر صحفي إنه بسبب ذلك "اعتبر خطر انتقال المرض عبر الحدود عاليا جدا ..ومن هنا جاءت ضرورة حماية العاملين في مجال الصحة بهذا اللقاح".وأعلنت الكونجو تفشي الإيبولا في أول أغسطس أب مما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 139 شخصا.