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حوادث

النقض: حجز طعن متهمي خلية الجيزة للحكم.. 16 ديسمبر

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:11 ص
النقض- أرشيفية
النقض- أرشيفية
محمد عبدالله
حجزت محكمة النقض نظر الطعن المقدم ضد 26 متهما على حكم الإعدام والمؤبد الصادر ضدهم من محكمة الجنايات فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية الجيزة الارهابية لجلسة 16 ديسمبر للحكم.

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت بإعدام 11 مُتهمًا بالإعدام شنقًا، فى بمُعاقبة الحدث محمود محمد، غيابيًا بالسجن عشر سنوات، وقضت بمعاقبة 14 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد.

وقضت المحكمة بإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف عدا الحدث، وإلزامهم متضامنين بأداء تعويض مدنى مؤقت للمدعى بالحق المدني، قدره 40 ألف جنيه وواحد جنيه.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع فى قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة والشروع فى قتل ضابط الأمن المركزى وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميرى وصنع مفرقعات شديدة الانفجار TNT.
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