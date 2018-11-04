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رياضة

تقنية الـ var تهدى ميلان ثلاث نقاط في الدقيقة +97 أمام أودينيزي.. فيديو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:46 م
صدى البلد
أحمد هاني
تمكن فريق ميلان من تحقيق فوز مثير على مضيفه أودينيزي بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإيطالي.

الهدف القاتل جاء عبر اليسيو رومانيولي في الدقيقة الأخيرة بعد انطلاقة من سوسو من على حدود المنطقة وتمريرها إلى باتريك كتروني ثم إلى سوسو فى منتصف المنطقة وثم إلى ألأيسيو رومانيولي الذي سددها بقوة فى الشباك.

وشك حكم المباراة في تسلل كوتروني ليحتكم إلى "تقنية الفيديو" التي أهدت الثلاث نقاط للروسونيري .

وشهدت الدقيقة +94 من الوقت بدل الضائع إشهار الحكم البطاقة الحمراء لبرام نيتينيك بعد عرقلة من الخلف للاعب كاستييخو. 

وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 9 نقاط في المركز السادس عشر.
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