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رياضة

هشام الخلصي: رادس ملعب الأهلي حقيقة لا تزعج أحدا.. فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:35 ص
مداخله هشام الخلصي
مداخله هشام الخلصي مع الاعلامي هاني حتحوت
حسن العمدة
أكد الاعلامي التونسي هشام الخلصي، أن الأهلي يلعب مبارياته في تونس وتحديدًا على ملعب رادس وكأنه في بيته.

وقال الخلصي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت "بيني وبينك، الأهلي متعود على اللعب في رادس وكأنه يلعب في ملعبه".

وتابع: "رادس ملعب الأهلي مقولة لا يجب أن تزعج أحد، بالنظر للنتائج التي تحكم كل شيء فإنها مقولة مقبولة نظرًا لفوز الأهلي في مباريات كثيرة على الأندية التونسية في هذا الملعب".
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