طريقة عمل الفراخ المشوية بالروزماري مع الشيف هالة فهمي

كشفت الشيفت هالة فهمي عن أسهل الطرق لتحضير الفراخ المشوية بالروز ماري.



وأوضحت فهمي المقادير خلال برنامج «سفرة وطبلية» على قناة صدى البلد كالتالي « فرخة، كوب زبدة، عصير ليمون، شرائح ليمون، بشر ليمون، روزماري، زيت وملح وفلفل».



طريقة عمل الفراخ المشوية بالروزماري :

نقوم بتتبيل الفراخ بكل المكونات السابقة وتترك فى الثلاجة لمدة 6 ساعات ثم توضع فى الصينية وتلف بالورق الفويل وتتدخل الفرن لمدة ساعة تقريبا.



يتم رفع الورق الفويل وتدهن الفراخ بالزبدة وتترك تحت الشواية حتى تاخذ اللون الذهبى تقدم فى السرفيس مجملة باوراق الروزمارى مع الارز البسمتي