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رياضة

عمر بسام يعود لتدريبات المقاصة.. ويوسف يحذر اللاعبين من مباراة الاتحاد

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:49 م
صدى البلد
عمرو الحلواني
أكد أمين رفعت طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة ، شفاء اللاعب عمر بسام مهاجم الفريق من اصابته بشد في العضلة الأمامية والتي أبعدته عن مباراة بتروجت الاخيرة.

وأوضح طبيب المقاصة جاهزية اللاعب من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الخميس المقبل ، ضمن الجولة الـ 13 للدوري الممتاز.

وشارك عمر بسام ، في التدريبات الجماعية للفريق ، التي أقيمت صباح اليوم "الاثنين" على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي. 

وعقد طلعت يوسف المدير الفني للفريق جلسة مع لاعبي المقاصة قبل انطلاق المران ، تحدث خلالها عن أهمية الفوز على فريق الاتحاد السكندري وحصد النقاط الثلاث من أجل الاستمرار في المربع الذهبي.

وحذر يوسف اللاعبين من صعوبة اللقاء، خاصة أن الاتحاد خسر آخر مبارياته بالدوري أمام بيراميدز ، وهو ما يجعله يدخل مباراة الخميس وهدفه تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقفه بالدوري.
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