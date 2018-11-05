أحمد موسى يعلن أولويات الرئيس السيسي في إدارة مصر ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أوليات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة ومحددة؛ وهي الدولة والوطن والشعب، موضحًا أن الرئيس يهمه دائمًا العمل على تطوير الدولة المصرية من كافة الجوانب.





وأضاف " موسى"، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الرئيس يعمل على تطوير نظام التعليم في مصر ليواكب العالم؛ منوهًا بأنه تحدث إلى شباب العالم عن أهمية التعليم في منتدى شباب العالم.





وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نصح شباب العالم في المنتدى أن يتكاتفوا للحفاظ على مستقبل بلادهم وحمايتها من الإرهاب والدمار والخراب.