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رياضة

مصر تلاقي الإمارات في افتتاح كأس القارات للكرة الشاطئية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:14 م
صدى البلد
محمد سمير
يلتقي منتخبا مصر والإمارات مساء غد، الثلاثاء، في افتتاح بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، والتي تقام تحت رعاية، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وينظم البطولة مجلس دبي الرياضي للعام الثامن على التوالي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقام منافساتها بدبي إلى 10 نوفمبر الحالي، وبمشاركة 8 منتخبات يمثلون مختلف قارات العالم.

وتم تقسيم فرق البطولة على مجموعتين، وضمت المجموعة الأولى، منتخبات الإمارات والبرازيل وإسبانيا ومصر، وضمت المجموعة الثانية، منتخبات تاهيتي والولايات المتحدة الأمريكية وإيران وروسيا.

وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى مرحلة نصف النهائي، والتي تلعب بنظام خروج المهزوم، ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.

وتلعب 3 مباريات أخرى غدًا أيضًا، حيث يلتقي منتخب البرازيل، بطل العالم وحامل اللقب، مع نظيره الإسباني، بطل أوروبا، ويواجه منتخب تاهيتي نظيره الروسي، ويلتقي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران.

وتستمر المنافسات بعد غد الأربعاء، حيث يلتقي منتخب مصر مع البرازيل، وإسبانيا مع الإمارات، ويلتقي منتخب روسيا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتاهيتي مع منتخب إيران.

وتنتهي تصفيات دور المجموعات يوم الخميس المقبل، حيث يلتقي منتخب تاهيتي مع الولايات المتحدة الأمريكية، والمنتخب المصري مع نظيره الإسباني، والإمارات مع البرازيل، وإيران مع منتخب روسيا.

وتنطلق منافسات نصف النهائي يوم الجمعة المقبل، فيما تقام مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية يوم السبت القادم.
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