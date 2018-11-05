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رياضة

بنص اللوائح.. عقوبة وليد أزارو واجبة النفاذ والاستئناف مرفوض

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:14 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى - أحمد هاني
بعد إعلان إيقاف وليد أزارو، مهاجم الأهلي؛ عقب واقعة تمزيق قميصه للتحايل على الحكم، أصبح من الواجب تنفيذ القرار، ولا يمكن للأهلى الاستئناف على عقوبة اللاعب المغربي بسبب المادة 53 من لوائح الكاف المنظمة لبطولة دورى أبطال إفريقيا، تلك المادة تمنح لكل الأطراف الاستئناف ضد أي قرار سوى في 3 حالات هي:

الحالة الأولى هي إذا كانت العقوبة تحذيرية، أما الحالة الثانية وهي أن تكون العقوبة عبارة عن توبيخ فقط.

الحالة الثالثة وهي التي تخص أزارو، هي أن تكون عقوبة الإيقاف أقل من 3 مباريات أو لمدة أقل من شهرين في موسم واحد، وحيث أن أزارو تم إيقافه لمباراتين فقط لن يمكن الاستئناف على القرار.

الحالة الرابعة التي تمنع طرفا من الاستئناف على القرار هي أن تكون غرامة أقل من 5000 دولار.

وقام الاتحاد الإفريقي "الكاف" بعد الفاكس الرسمى من الاتحاد التونسى، بفحص الموضوع ليتبين بعدها أن اللاعب قام بتمزيق التيشيرت.

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