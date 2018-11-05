مجازاة 6 ممرضات ونقلهن بكفر الشيخ

أصدر الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، قرارًا بمجازاة 6 ممرضات بالوحدة الصحية بقرية الحوة التابعة للإدارة الصحية ببيلا، ونقلهن خارج نطاق الإدارة الصحية ببيلا، مع توفير البديل لهن.
جاء القرار على خلفية تشاجرهن وخروجهن على مقتضيات وأخلاق العمل الوظيفي، وذلك بناءً على التحقيق من قبل الشئون القانونية بديوان عام المديرية.
وقال وكيل الوزارة، إن هذا القرار جاء بناءً على إرساء مبدأ الثواب والعقاب، وأهمية الانضباط الوظيفي وتقدير واحترام الزملاء لبعضهم وعدم التجاوز بالقول أو الفعل، لافتًا إلى أنه لا تهاون مطلقًا مع الخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي سواء في الوحدات الصحية أو المستشفيات العامة أو المركزية ، وذلك في إطار رفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة.