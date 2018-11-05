مجازاة 6 ممرضات ونقلهن بكفر الشيخ

أصدر الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، قرارًا بمجازاة 6 ممرضات بالوحدة الصحية بقرية الحوة التابعة للإدارة الصحية ببيلا، ونقلهن خارج نطاق الإدارة الصحية ببيلا، مع توفير البديل لهن.





جاء القرار على خلفية تشاجرهن وخروجهن على مقتضيات وأخلاق العمل الوظيفي، وذلك بناءً على التحقيق من قبل الشئون القانونية بديوان عام المديرية.



