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محافظات

محافظ كفرالشيخ يطلق مبادرة لمحاربة المؤسسات الطبية غير المرخصة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:32 م
الدكتور إسماعيل عبد
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، عن إطلاق مبادرة "نحو كفر محافظة خالية من المؤسسات العلاجية غير المرخصة"، في إطار خطة المحافظة لإحكام السيطرة والرقابة على المؤسسات العلاجية الخاصة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، تشكيل لجنة للإشراف على هذه المبادرة وتفعيلها، برئاسة الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أميرة هانم عبد السلام مدير إدارة العلاج الحر، والدكتورة هدير المزين، المنسق العام للمبادرة، ومديري إدارات العلاج الحر بالإدارات الصحية.

وقال وكيل وزارة الصحة، إن المبادرة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري، وإحكام الرقابة على المؤسسات العلاجية الخاصة، من خلال مسح شامل لجميع المؤسسات العلاجية بالمحافظة، وإدراج جميع المؤسسات العلاجية تحت مظلة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية.
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