مميش: افتتاح مركز لتدريب العمالة بالعين السخنة الشهر المقبل.. فيديو

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هناك تدريبات تتم للعمالة المصرية للحصول على فرص عمل فى المشروعات التى ستتم فى المنطقة الصناعية بسيناء، موضحا أن المستثمر لن يوظف الـ 90% إلا بعد تدريبهم على العمل.



وأضاف خلال حواره مع برنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير، من شرم الشيخ أن الشهر المقبل سيتم افتتاح مركز تدريب بالعين السخنة « مركز ألمانى بالشراكة مع شركة سيمنز» وهناك مركز تدريبي آخر بالتعاون مع الجانب الصيني.



وأشار إلى أن المتدربين يكونون من الشباب المصري خريجي المدارس الصناعية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.