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مميش: السيسي بدأ معركة التنمية بـ قناة السويس الجديدة.. فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 03:41 ص
الفريق مهاب مميش
الفريق مهاب مميش
حمزة شعيب
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للقناة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعاد الأمن والاستقرار للشارع المصري.

وأضاف "مميش" خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم" مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "أون أى"،:"الرئيس السيسي بدأ معركة التنمية بإنشاء قناة السويس الجديدة".

وأشار "مميش" إلى أن أنفاق قناة السويس الجديدة أعادت سيناء إلى قلب الوطن، منوها إلى أن أرض الفيروز تمثل 20% من مساحة مصر.
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