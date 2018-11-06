ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية يستعدون للاشتباك مع إحدى العائلات بالقوصية

تمكن ضباط مباحث مركز القوصية بأسيوط من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 3 قطع سلاح وطلقات نارية قبل اشتباكهم مع احدى العائلات بقرية بني هلال.



تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية يفيد ورود معلومات لضباط وحدة مباحث القوصية بقيام أفراد من عائلة " محجوب " بقرية بني هلال بتجهيز أسلحة نارية بقصد التشاجر مع عائلة " الوسية " بذات الناحية بسبب خلافات الجوار.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من "م. ع. م" 35 سنة مزارع وبحوزته بندقية آلية و"8" طلقات لذات العيار، و"م. ع. م" 40 سنة مزارع وبحوزته بندقية آلية و"10" طلقات لذات العيار، و"م. ش. ع" 17 سنة طالب وبحوزته بندقية آلية و"7" طلقات لذات العيار ينتمون لعائلة (محجوب) ومقيمين بني هلال ـ دائرة المركز، بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد استخدامها في المشاجرة ، جار العرض على النيابة العامة.