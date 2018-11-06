ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية يستعدون للاشتباك مع إحدى العائلات بالقوصية

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:10 ص
المتهمين
المتهمين
إيهاب عمر
تمكن ضباط مباحث مركز القوصية بأسيوط من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 3 قطع سلاح وطلقات نارية قبل اشتباكهم مع احدى العائلات بقرية بني هلال.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية يفيد ورود معلومات لضباط وحدة مباحث القوصية بقيام أفراد من عائلة " محجوب " بقرية بني هلال بتجهيز أسلحة نارية بقصد التشاجر مع عائلة " الوسية " بذات الناحية بسبب خلافات الجوار.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من "م. ع. م" 35 سنة مزارع وبحوزته بندقية آلية و"8" طلقات لذات العيار، و"م. ع. م" 40 سنة مزارع وبحوزته بندقية آلية و"10" طلقات لذات العيار، و"م. ش. ع" 17 سنة طالب وبحوزته بندقية آلية و"7" طلقات لذات العيار ينتمون لعائلة (محجوب) ومقيمين بني هلال ـ دائرة المركز، بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد استخدامها في المشاجرة ، جار العرض على النيابة العامة.
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية يستعدون للاشتباك مع إحدى العائلات بالقوصية
loading...

ترشيحاتنا

إنشاء نفق طويل ينقل المارين به لوجهتهم بسرعة.. فيديو

المنتخب الإسبانى يرفض مواجهة فريق إسرائيلي في كاتالونيا لهذا السبب

4 زيوت طبيعية تجعل شعرك يطول بجنون

ارتياح في الترجي التونسي بعد إيقاف أزارو وغيابه عن النهائي الأفريقي

4 أعراض تصيبك عند حدوث التهاب بطانة الرحم

رئيس الوزراء يعود من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

الكويت تغرق.. الهاشتاج الأول عالميا على تويتر بعد فاجعة السيول

دونجا: أجيري قتل طموح اللاعبين واستبعد أفضل 2 في مصر

بالتفاصيل.. حكاية منى عراقي منذ القبض عليها بقسم الأزبكية حتى إخلاء سبيلها

طريقة قلي الباذنجان دون أن يمتص الزيت مع هالة فهمي.. فيديو

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.. فيديو

البطاطس المقلية تسبب ارتفاع ضغط الدم تعرف على أضرارها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرق 20 فدانا ومنازل قريتين بسبب زيادة منسوب ترعة بالشرقية.. صور

شاهد.. وزيرة الاستثمار تجلس أرضا للتواصل مع ذوي القدرات الخاصة

ياسمين صبرى تتناول العشاء فى القنصلية الفرنسية .. صور

قرينة الرئيس: أجريت حديثا ثريا مع مجموعة راقية من الشباب المصري الواعد

إذا كان شعارنا الكنز في الرحلة فعبد الوهاب هو الكنز والرحلة.. لماذا اعتذر السيسي لوالدة عبد الوهاب يسري؟

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم..فيديو
المرور: كثافات بالطريق الدائرى القادم من الجيزة وسيولة بمحور 26 يوليو.. فيديو
الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟