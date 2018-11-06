الكناني يعلن قائمة المنصورة لمواجهة فاركو بالقسم الثاني

أعلن ياسر الكناني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنصورة، قائمة الفريق لمواجهة فاركو اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ،ضمن منافسات الجولة التاسعة “المؤجل” من دوري القسم الثاني.





وضمت القائمة 20 لاعبًا، وهم:-



