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رياضة

الكناني يعلن قائمة المنصورة لمواجهة فاركو بالقسم الثاني

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 12:25 م
أرشيفية
أرشيفية
عبدالله هشام
أعلن ياسر الكناني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنصورة، قائمة الفريق لمواجهة فاركو اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ،ضمن منافسات الجولة التاسعة “المؤجل” من دوري القسم الثاني.

وضمت القائمة 20 لاعبًا، وهم:-

“عاطف نصحي، وفتحي سلامة، وأحمد فوزي، وعصام نصار، وأحمد صالح، والسيد عوض، وحازم شعيب، ومحمد نجاتي، وعبد الرحمن حسان، ومهاب سعيد، ومحمد فوزي تريكة، وكريم بدير، وإبراهيم أسامة، وعادل فكري، عبد السميع إبراهيم سيمو، وأحمد راشد، وإسلام سولاري، ومحمد تيجانا، ومحمد رضا، وجلال الشرقاوي”.
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