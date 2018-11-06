ماكرون يدعو لتشكيل جيش أوروبي لمواجهة تهديدات روسيا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى تشكيل جيش أوروبي موحد يستطيع الدفاع عن أوروبا أمام التهديدات التي تواجهها.



وقال ماكرون في حوار مع إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية، إن أوروبا لن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها دون جيش أوروبي حقيقي.



وأضاف: "لا يمكننا حماية الأوروبيين إذا لم نكون جيش أوروبي حقيقي لمواجهة روسيا التي تقع على حدودنا والتي أظهرت أنها قد تشكل تهديدا لنا".



ودافع الرئيس الفرنسي عن اقتراحه قائلا: "يجب أن تكون أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها بطريقة سيادية دون الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية فقط"، داعيا لحماية أوروبا من أي قوة تسلح نفسها على حدود أوروبا مثل الصين وروسيا أو حتى أمريكا.