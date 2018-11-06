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ديني

هل تصح المساهمة في ثمن العقيقة؟..فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:03 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول:" هل تصح المساهمة في ثمن العقيقة؟".

أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار ، قائلا :"إن المساعدة والهبة والمشاركة في العقيقة جائز وحلال، والعقيقة صحيحة ولا مشكلة فيها ".

وأضاف أن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرًا لله تعالى بنيةٍ وشرائط مخصوصة، والعقيقة سُنة، ويبدأ زمنها من تمام انفصال المولود، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع للمولود، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.
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