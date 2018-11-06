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اقتصاد

جمعية مستثمرى أكتوبر تمنح درعها الخاص لـ حسين صبور

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:04 م
صدى البلد
علياء فوزى و آمنة عبد العظيم و تصوير ايهاب عيد
كرمت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان، المهندس حسين صبور الرئيس الشرفى لجمعية رجال الأعمال المصريين والاستشارى الهندسى، حيث منحته الجمعية الدرع الخاص بها نظرا لجهوده على مدار السنوات الماضية فى تطوير ودعم القطاع العقارى.

جاء ذلك خلال توزيع شهادات اعتماد لنحو 21 مصنع بمدنية السادس من اكتوبر من قبل مكتب صبور للاستشارات تؤهلها للمشاركة فى المشروعات القومية.

وأشاد شعبان، بدور مكتب صبور للاستشارات الذي أشرف على العديد من المشروعات القومية والاشتراتيجية للبلاد، مؤكدا أن اسم "صبور "على اى مشروع يضمن جودته.
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