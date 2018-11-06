ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

النشاط المسرحي يشهد حالة من الانتعاش بعد فترة ركود

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:35 م
صدى البلد
أ ش أ
يشهد النشاط المسرحي حاليا ، حالة من الانتعاش بسبب تقديم عدد من العروض الجديدة ، وذلك بعد مضي سنوات عاني فيها المسرح من غياب العروض أو ضعفها .

وتعد أحدث العروض المسرحية التي أطلت على الخشبة هي مسرحية "خيبتنا" التي تعرض على مسرح مدينة سنبل بالطريق الصحراوي "مصر ـ إسكندرية" وهى من تأليف وإخراج وبطولة الفنان محمد صبحي ، وبطولة سماح السعيد ، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز .

وتتناول المسرحية ما يحدث على الساحة العربية والعالمية ، وتأثير التقدم العلمي في علم الجينات والاستنساخ على المواطنين في العالمين العربي والدولي .

وتدور المسرحية في قالب كوميدي غنائي استعراضي يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور " يائس " العالم في علم الجينات.

وتعرض المسرحية أسبوعيا لمدة أربعة أيام .

وفي هنذا السياق ، تستعد الفنانة يسرا للعودة إلى المسرح بعد غياب طويل من خلال مسرحية "3 أيام في الساحل" مع الفنان محمد هنيدي، والمقرر عرضها مطلع العام المقبل.

وقد وافقت الفنانة يسرا على الدور بعد تحقيق مطالب عدة تتعلق بتعديل السيناريو، ومن المقرر أن تبدأ قريبًا خوض التجربة المسرحية بعد أكثر من خمسة عشر عامًا من الابتعاد عن خشبة المسرح .

ويقدم هنيدي مسرحيته الجديدة، مع عدد من نجوم الكوميديا ، من بينهم بيومي فؤاد ، وأحمد فتحي ، ومحمد ثروت.

على صعيد متصل ، يخوض الفنان أشرف عبد الباقي ، تجربة مسرحية جديدة على خشبة مسرح "نجيب الريحاني" .

وأكد عبد الباقي ، أن مشروعه المسرحي الجديد "جريما في المعادي" مختلف تماما عن مشروعه السابق "مسرح مصر"، الذي هو عبارة عن مسرحيات سريعة تصور كل أسبوعين، يتخللها قدر من "الارتجال" ، بينما "جريما في المعادي" مشروع بالمعنى المسرحي يتمنى أن يعرضه لسنوات .

وأضاف في تصريح صحفي اليوم /الثلاثاء / أن المسرحية تتألف من فصلين تقدم خصيصا للجمهور ، وليس للتصوير، مشيرا إلى أن كوكبة الممثلين الشباب الذين يشاركونه العمل المسرحي على قدر هائل من الموهبة الفنية .

وطالب بضرورة تتعدد الفرق المسرحية لينتشر المسرح خلال السنوات المقبلة، بعد حالة من الركود خلال السنوات الماضية.
ويشارك في المسرحية، أربعون فنانا وفنانة من الشباب يقدمهم للمرة الأولى، مشيرا إلى أنه تعمد كتابة اسم المسرحية بطريقة خطأ على الملصق "جريما في المعادي" .

وأكد عبد الباقي، في تصريحاته ، أن "مسرح مصر" سيستمر بالتوازي مع "جريما في المعادي" ولن يتوقف، وأن علاقته بفرقة "مسرح مصر" من أفضل ما يكون.

وأوضح أنه متحمس للمسرح، لافتا إلى أنه خلال السنوات الماضية قدم ما يقرب من 180 عرضًا مسرحيا بين المسرح الكوميدي والعرائس والأطفال وغيره.
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على الطفل الذي أمسك الرئيس السيسي بيده في ماراثون شباب العالم

#الكويت_تغرق يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: اللهم اجعلها أمطار خير وبركة

يوميات سلطان الهندي.. أغلى وأضخم ثور في العالم.. فيديو

مجدي عبد الغني يدعم الأهلي قبل مواجهة الترجي بطريقة مميزة

الرئيس السيسى يستقبل نظيره السوداني بشرم الشيخ

الرئيس السيسي: رفضت تشغيل خط مترو أنفاق مصر الجديدة

أمريكا تتبنى خطة ربط إسرائيل بدول الخليج

لقطة رائعة من جروس تجاه طارق العشري وجهاز حرس الحدود.. فيديو

غرق 20 فدانا ومنازل قريتين بسبب زيادة منسوب ترعة بالشرقية.. صور

عرض بث حي لجراحة بالقلب خلال المؤتمر السنوى الرابع لعلاج أمراض الشريان الأورطي

15 رسالة من الرئيس السيسي خلال جلسة الإعلام الأجنبي بمنتدى شباب العالم

تعطيل العمل بالوزارات والمؤسسات الحكومية في الكويت لسوء الأحوال الجوية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترام مصر الجديدة يخرج من الجراج دون سائق ليدهس ميكروباص وأتوبيس نقل عام.. صور

من الطفل الباكي لـ بائعة الخضار.. فيسبوك على كل ظالم

ايفانكا ترامب بإطلالة غير مكلفة تعكس أناقتها .. صور

شاهد.. الرئيس السيسي يشارك في ماراثون السلام مع الشباب المشارك في منتدى شباب العالم

عين الدار أحد أحياء الخارجة القديمة.. المباني على الطراز الإسلامي وتضم حارة الأدارسة ومئذنة مسجد المحيبس

فيديو

شاهد.. استقبال الرئيس السيسي لنظيره السوداني بمطار شرم الشيخ
عرض بث حي لجراحة بالقلب خلال المؤتمر السنوى الرابع لعلاج أمراض الشريان الأورطي
شاهد.. لفتة إنسانية من الأمير محمد بن سلمان مع الجنود السعوديين
تعرف على أول مصري يحقق رقما قياسيا في المشي بطرف صناعي..فيديو
تعرف على أول فتاة تعمل بمهنة اللحام تحت الماء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟