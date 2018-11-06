النشاط المسرحي يشهد حالة من الانتعاش بعد فترة ركود

يشهد النشاط المسرحي حاليا ، حالة من الانتعاش بسبب تقديم عدد من العروض الجديدة ، وذلك بعد مضي سنوات عاني فيها المسرح من غياب العروض أو ضعفها .



وتعد أحدث العروض المسرحية التي أطلت على الخشبة هي مسرحية "خيبتنا" التي تعرض على مسرح مدينة سنبل بالطريق الصحراوي "مصر ـ إسكندرية" وهى من تأليف وإخراج وبطولة الفنان محمد صبحي ، وبطولة سماح السعيد ، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز .



وتتناول المسرحية ما يحدث على الساحة العربية والعالمية ، وتأثير التقدم العلمي في علم الجينات والاستنساخ على المواطنين في العالمين العربي والدولي .



وتدور المسرحية في قالب كوميدي غنائي استعراضي يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور " يائس " العالم في علم الجينات.



وتعرض المسرحية أسبوعيا لمدة أربعة أيام .



وفي هنذا السياق ، تستعد الفنانة يسرا للعودة إلى المسرح بعد غياب طويل من خلال مسرحية "3 أيام في الساحل" مع الفنان محمد هنيدي، والمقرر عرضها مطلع العام المقبل.



وقد وافقت الفنانة يسرا على الدور بعد تحقيق مطالب عدة تتعلق بتعديل السيناريو، ومن المقرر أن تبدأ قريبًا خوض التجربة المسرحية بعد أكثر من خمسة عشر عامًا من الابتعاد عن خشبة المسرح .



ويقدم هنيدي مسرحيته الجديدة، مع عدد من نجوم الكوميديا ، من بينهم بيومي فؤاد ، وأحمد فتحي ، ومحمد ثروت.



على صعيد متصل ، يخوض الفنان أشرف عبد الباقي ، تجربة مسرحية جديدة على خشبة مسرح "نجيب الريحاني" .



وأكد عبد الباقي ، أن مشروعه المسرحي الجديد "جريما في المعادي" مختلف تماما عن مشروعه السابق "مسرح مصر"، الذي هو عبارة عن مسرحيات سريعة تصور كل أسبوعين، يتخللها قدر من "الارتجال" ، بينما "جريما في المعادي" مشروع بالمعنى المسرحي يتمنى أن يعرضه لسنوات .



وأضاف في تصريح صحفي اليوم /الثلاثاء / أن المسرحية تتألف من فصلين تقدم خصيصا للجمهور ، وليس للتصوير، مشيرا إلى أن كوكبة الممثلين الشباب الذين يشاركونه العمل المسرحي على قدر هائل من الموهبة الفنية .



وطالب بضرورة تتعدد الفرق المسرحية لينتشر المسرح خلال السنوات المقبلة، بعد حالة من الركود خلال السنوات الماضية.

ويشارك في المسرحية، أربعون فنانا وفنانة من الشباب يقدمهم للمرة الأولى، مشيرا إلى أنه تعمد كتابة اسم المسرحية بطريقة خطأ على الملصق "جريما في المعادي" .



وأكد عبد الباقي، في تصريحاته ، أن "مسرح مصر" سيستمر بالتوازي مع "جريما في المعادي" ولن يتوقف، وأن علاقته بفرقة "مسرح مصر" من أفضل ما يكون.



وأوضح أنه متحمس للمسرح، لافتا إلى أنه خلال السنوات الماضية قدم ما يقرب من 180 عرضًا مسرحيا بين المسرح الكوميدي والعرائس والأطفال وغيره.