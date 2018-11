بعد تصنيفه الأكثر إثارة في العالم ..أجمل إطلالات ادريس البا

تمكن النجم البريطاني أدريس البا من الحصول على لقب الرجل الاكثر اثارة في 2018 وفقا لمجلة People الأمريكية التي منحته هذا التصنيف وتصدر "ادريس" من خلاله غلاف شهر ديسمبر.



وجاء اختيار ادريس نسبة لاناقته وذكائه في اختيار ستايل الملابس الذي يتناسب مع لون بشرته السمراء ليتحول النجم العالمي ايقونة في عالم موضة الرجال، ويمتلك أدريس ايضا كاريزما واتضحت من خلال الفيديوهات التي يقوم بنشرها بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



كمت تألق النجم ذو اصول غينية في حفل Fifa awards الذي اقيم بالعاصمة البريطانية لندن بظهوره ببدلة سوداء انيقة.



وعلى الصعيد الفني، حقق أدريس البا نجاحات في السينما الامريكية والعالمية اخرها فيلم the mountain between us الذي جمعه بالنجمة العالمية كيت ونسليت وايضا خوضه لتجربة الاخراج من خلال فيلم Yerdie.