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تعليم

زراعة عين شمس تشارك في معرض القاهرة الدولي بـ 7 ابتكارات

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 04:21 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
تشارك كلية الزراعة جامعة عين شمس بـ 7 مشروعات للابتكارات بمعرض القاهرة الدولى للابتكار الذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمقرر إقامته فى الفترة من ٨: ٩ من نوفمبر الجارى.

وأوضح د. أحمد جلال عميد كلية الزراعة، أنه تم اختيار تلك الابتكارات من ضمن عدد ضخم من الابتكارات، حيث تحرص دائمًا إدارة الكلية على تشجيع الابتكارات الجديد للخروج بحلول غير تقليدية لمشكلات الزراعة والغذاء، حيث شاركت الكلية بثلاثة إبتكارات متنوعة ضمن مسابقة منظمة الفاو العالمية، وفازت بالمركز الأول.

وأضافت د. لمياء رضوان مدير وحدة النشر الدولى، ووحدة الابتكارات بالكلية، أن الابتكارات السبع المقرر المشاركة بها فى المعرض تتنوع ما بين ابتكارات تخدم مجال الغذاء والزراعة وابتكارات تكنولوجية، وكذلك إنتاج الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أنه من المميز لتلك الابتكارات أنه تم عمل دراسة جدوى لتكلفة تطبيق تلك المشاريع كما تم إعداد نموذج لكل ابتكار.
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