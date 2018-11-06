ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

حياة نائب الرئيس الأمريكي في فيلم سينمائي جديد

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:15 م
صدى البلد
محمد نبيـل
يعرض فيلم النائب، للمخرج آدم مكاين خلال شهر ديسمبر المقبل بدور العرض العالمية، والذي يروي قصة حياة ديك تشيني، نائب الرئيس الامريكي السابق جورج دبليو بوش "2001 _ 2009" وصعوده ليصبح أقوى نائب رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

ينتمى الفيلم إلى نوعية أعمال السيرة الذاتية والدراما الكوميدية من بطولة النجوم كريستيان بيل، والذي يلعب دور ديك تشيني, وايمي ادامز.

كما يشارك فى التمثيل ستيف كاريل, سام روكويل, بيل بولمان و أليسون بيل في أدوار داعمة.

وكان النجم (كريستيان بيل) المرشح الأصلي لأداء دور (جورج بوش) في فيلم (W.) عام 2008، لكنه انسحب من الدور وحلّ محله (جوش برولين)، وفي هذا الفيلم يلعب كريستيان دور (ديك تشيني) نائب الرئيس بوش.

loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. جاموس يهرب بأعجوبة من فك تمساح مفترس خلال عبوره النهر

شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس السيسي جلسة توصيات منتدى شباب العالم

بث مباشر .. إعلان توصيات منتدى شباب العالم

مشاهدة مباراة ليفربول محمد صلاح والنجم الأحمر بث مباشر اليوم في دوري الأبطال

شاهد.. قرينة الرئيس السيسي تصافح أول مذيعة كفيفة

أحمد موسى: فرنسا دعت لإنشاء جيش أوروبي لمواجهة هذا الخطر .. فيديو

ترامب في غرفة الحرب بالبيت الأبيض.. لهذا السبب

الرئيس السيسي: رفضت تشغيل خط مترو أنفاق مصر الجديدة

نقاد مصر والصحفيين التونسيين يصدران إعلانا جديدا حول مباراة الأهلي والترجي

الليلة.. الرئيس السيسي في حوار خاص مع الإعلامية زوريال إدوالي

أحمد موسى يشكر تونس على التأمين المتميز لبعثة الأهلي قبل لقاء الترجى.. فيديو

الهدوء والثقة يسيطران على الأهلى فى تونس قبل مواجهة الترجى..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للتغلب على ارتفاع الأسعار.. إليكِ حيل تساعدك على تجديد ملابسك القديمة.. صور

20 صورة تكشف أناقة علا الفارس فى عيد ميلادها

الرئيس السيسي يشيد بالنتائج الإيجابية للجنة الرئاسية المصرية السودانية .. صور

بعد تصنيفه الأكثر إثارة في العالم ..أجمل إطلالات ادريس البا

في عيد ميلادها الـ 35.. شاهد إطلالات لافتة لـ مي سليم

فيديو

صدى البلد يرصد أهم توصيات وإحصائيات منتدى شباب العالم
أحمد موسى: فرنسا دعت لإنشاء جيش أوروبي لمواجهة هذا الخطر .. فيديو
أحمد موسى يشكر تونس على التأمين المتميز لبعثة الأهلي قبل لقاء الترجى.. فيديو
رشا راغب: 3 ملايين شخص تفاعلوا على السوشيال ميديا مع منتدى شباب العالم
شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس السيسي جلسة توصيات منتدى شباب العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟