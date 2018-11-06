حياة نائب الرئيس الأمريكي في فيلم سينمائي جديد

يعرض فيلم النائب، للمخرج آدم مكاين خلال شهر ديسمبر المقبل بدور العرض العالمية، والذي يروي قصة حياة ديك تشيني، نائب الرئيس الامريكي السابق جورج دبليو بوش "2001 _ 2009" وصعوده ليصبح أقوى نائب رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.



ينتمى الفيلم إلى نوعية أعمال السيرة الذاتية والدراما الكوميدية من بطولة النجوم كريستيان بيل، والذي يلعب دور ديك تشيني, وايمي ادامز.



كما يشارك فى التمثيل ستيف كاريل, سام روكويل, بيل بولمان و أليسون بيل في أدوار داعمة.



وكان النجم (كريستيان بيل) المرشح الأصلي لأداء دور (جورج بوش) في فيلم (W.) عام 2008، لكنه انسحب من الدور وحلّ محله (جوش برولين)، وفي هذا الفيلم يلعب كريستيان دور (ديك تشيني) نائب الرئيس بوش.



