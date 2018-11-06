مصر تواجه الجزائر في افتتاح البطولة العربية لرجال كرة السلة ..صور

أسفرت قرعة البطولة العربية لمنتخبات الرجال لكرة السلة في نسختها 23 عن مواجهة منتخب مصر نظيره الجزائر في افتتاح البطولة.



ومن المقرر إقامة البطولة في الفترة من 7 حتى 16 نوفمبر الجاري والتي يستضيفها صالة ٢ باستاد القاهرة الدولي.



تشارك في البطولة 5 دول وهي : الإمارات - السعودية - البحرين - مصر - الجزائر.



يذكر أن البطولة العربية لكرة السلة تقام إستعدادًا للتصفيات النهائية الأفريقية المؤهلة لكأس العالم الصين 2020 وسوف تقام التصفيات النهائية فى انجولا نهاية نوفمبر الجارى وحتى 2 ديسمبر المقبل.