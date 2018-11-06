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أخبار البلد

عماد توماس يحذر من زيادة أعداد المهندسين إلى مليون

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:11 م
صدى البلد
محمود محسن
حذر المهندس عماد توماس، أمين الشعبة المدنية بنقابة المهندسين، من الزيادة المهولة لأعداد المهندسين المنضمين للنقابة سنويا، مؤكدا على وصول العدد فى عام 2020 إلى مليون مهندس.

وأشار توماس، إلى أن النقابة هذا العام ضمت أكثر من 40 ألف مهندس ومهندسة منهم أكثر من 10 آلاف مهندس من الشعبة المدنية.

وحدد أمين الشعبة المدنية أسباب ارتفاع نسبة البطالة بين المهندسين الى تشبع سوق العمل وزيادة عدد المهندسين من خريجي الكليات والمعاهد الهندسية بالإضافة إلى عدم كفاءة البعض للانخراط في العمل.

وطالب المهندس عماد توماس، من المجلس الأعلى للجامعات المنوط به تحديد أعداد المهندسين المقبولين بالكليات والمعاهدن بالتدخل الفورى بعدم زيادة الأعداد المقبولة خاصة فى ظل زيادة عدد الجامعات الخاصة والمعاهد الهندسية التى وصلت إلى أكثر من 60 جامعة خاصة ومعهدا هندسيا معتمدا من النقابة.
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