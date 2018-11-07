من هي الفتاة الأفريقية متحدية الإعاقة بطلة اللقطة الإنسانية للسيسي في منتدى شرم الشيخ

كرم الرئيس كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، جمعًا من الشباب المميز في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم مساء أمس الثلاثاء.

وكانت الغانية فريدة بدوي واحدة من الشباب الذين تم تكريمهم في ختام المنتدى.





وظهرت فريدة وتجلس على كرسي متحرك وهي تتقدم نحو منصة التكريم، فبادر الرئيس عبد الفتاح السيسي نحوها لتكريمها قبل أن يساعدها في العودة إلى مكانها، وسط تصفيق من الحضور.





والغانية فريدة أكرة واحدة من الشباب الذين حضروا منتدى شباب العالم، وهي شريك الشريك مؤسس في قسم المعلومات بشركة لوجسيال، وهي شركة برمجيات متخصصة في حلول تكنولوجية للدمج المالي للأشخاص غير المشمولين في النظام المالي، حسب تعريف إدارة المنتدى لها.





وحصلت فريدة على دبلومة في تكنولوجيا المعلومات، وخاضت البحث في سوق المعلومات، حسب ما عرفت نفسها في جلسة متحدي الإعاقة بالمنتدى.



