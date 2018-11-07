ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أصل الحكاية

من هي الفتاة الأفريقية متحدية الإعاقة بطلة اللقطة الإنسانية للسيسي في منتدى شرم الشيخ

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:39 ص
فريدة بدوي
فريدة بدوي
عبدالله قدري
كرم الرئيس كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، جمعًا من الشباب المميز في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم مساء أمس الثلاثاء. 
وكانت الغانية فريدة بدوي واحدة من الشباب الذين تم تكريمهم في ختام المنتدى.

وظهرت فريدة وتجلس على كرسي متحرك وهي تتقدم نحو منصة التكريم، فبادر الرئيس عبد الفتاح السيسي نحوها لتكريمها قبل أن يساعدها في العودة إلى مكانها، وسط تصفيق من الحضور.

والغانية فريدة أكرة واحدة من الشباب الذين حضروا منتدى شباب العالم، وهي شريك الشريك مؤسس في قسم المعلومات بشركة لوجسيال، وهي شركة برمجيات متخصصة في حلول تكنولوجية للدمج المالي للأشخاص غير المشمولين في النظام المالي، حسب تعريف إدارة المنتدى لها.

وحصلت فريدة على دبلومة في تكنولوجيا المعلومات، وخاضت البحث في سوق المعلومات، حسب ما عرفت نفسها في جلسة متحدي الإعاقة بالمنتدى.

وعملت فريدة في مجال البرمجة وعمرها 18 عامًا، وتعمل حاليًا على تأليف كتاب بعنوان Comic يكون أبطاله من ذوي الاحتياجات الخاصة.
loading...

ترشيحاتنا

عبد الغني: أنور سلامة أوقف حلمي.. وفرضت نفسي على كل مدربي الأهلي.. فيديو

رشيدة طليب تكتسح منافسيها في انتخابات الكونجرس بنسبة 77.6%

خبير في الشأن الأمريكي: التوقعات تصب في صالح الديمقراطيين فى التجديد النصفي للكونجرس

فوائد غير متوقعة لتناول فص من الثوم على الريق

الجمهوريون يضمنون أغلبية في الشيوخ الأمريكي بعد فرز 89% من الأصوات

مجدي عبد الغني: كوبر وافق على تقليد رامز جلال لشخصيته دون مقابل.. فيديو

شاهد.. الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم والتوصيات العشرة للرئيس

نجوم ونجمات العقرب.. أبناء البرج الواحد متفقون في الحب والصداقة .. وأزمة نفسية بسبب كرة السلة صنعت نجومية مهند التركي.. صور

صحة البرلمان: تجارة الدم لا تقل في جرمها عن نقل الأعضاء

حقيقة اختفاء الأمير السعودي عبد العزيز بن فهد.. فيديو وصور

مجدي عبد الغني: يجب محاكمة هذا الشخص بسبب الفيديو المسرب وليس أنا.. فيديو

شاهد.. إلهان عمر تلقي خطاباً لمؤيديها عقب الفوز في انتخابات الكونجرس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم ونجمات العقرب.. أبناء البرج الواحد متفقون في الحب والصداقة .. وأزمة نفسية بسبب كرة السلة صنعت نجومية مهند التركي.. صور

شاهد.. الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم والتوصيات العشرة للرئيس

مدحت صالح يشعل الليلة السادسة بفعاليات مهرجان الموسيقى العربية في الأوبرا.. صور

بلاط الوادي الجديد مدينة أثرية تاريخية شاهدة على كل العصور.. صور

جينا سالم تتحدث عن تعاونها مع يسرا فى ضيافة صدى البلد.. صور

فيديو

أحمد موسى مشيدا بمواقف السيسي الإنسانية: لم تحدث من أي رئيس دولة
خبير في الشأن الأمريكي: التوقعات تصب في صالح الديمقراطيين فى التجديد النصفي للكونجرس
مستشار ترامب السابق: مجلس الشيوخ تحت سيطرة الديمقراطيين في الانتخابات .. فيديو
أحمد موسى مهاجما القرضاوي: حتى في آخر أيامه بيطبل لـ أردوغان وتميم
أحمد موسى عن سيول الكويت: محدش عارف ينزل من بيته والشتاء راح لهم بدري

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟