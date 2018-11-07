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سيارات

3.2 مليار دولار أمريكي أرباح جنرال موتورز في الربع الثالث من عام 2018

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:53 ص
صدى البلد
مصباح المصرى
أعلنت شركة جنرال موتورز اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2018، مسجلةً أرباحًا قوية في جميع قطاعات التشغيل الأساسية، وجاءت النتائج القوية في أمريكا الشمالية مدفوعة بأداء قطاع الشاحنات كاملة الحجم الجديدة كليًا، وسيارات الكروس أوفر.

كما سجلت شركة جنرال موتورز الصين وجنرال موتورز المالية أرباحًا قياسية قبل احتساب الضرائب خلال الربع الثالث.

وسجلت الشركة عائدات بقيمة 35.8 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 6.4٪ مقارنة مع الربع الثالث من عام 2017، وبلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب في أمريكا الشمالية 2.8 مليار دولار أمريكي بهامش نسبته 10.2٪.

كما سجل دخل الأسهم في الربع الثالث في الصين مستوى قياسيًا بقيمة 0.5 مليار دولار أمريكي .. بينما بلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الضرائب لشركة جنرال موتورز المالية 0.5 مليار دولار أمريكي وهو رقم قياسي بالنسبة لربع ثالث.
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