3.2 مليار دولار أمريكي أرباح جنرال موتورز في الربع الثالث من عام 2018

أعلنت شركة جنرال موتورز اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2018، مسجلةً أرباحًا قوية في جميع قطاعات التشغيل الأساسية، وجاءت النتائج القوية في أمريكا الشمالية مدفوعة بأداء قطاع الشاحنات كاملة الحجم الجديدة كليًا، وسيارات الكروس أوفر.





كما سجلت شركة جنرال موتورز الصين وجنرال موتورز المالية أرباحًا قياسية قبل احتساب الضرائب خلال الربع الثالث.





وسجلت الشركة عائدات بقيمة 35.8 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 6.4٪ مقارنة مع الربع الثالث من عام 2017، وبلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب في أمريكا الشمالية 2.8 مليار دولار أمريكي بهامش نسبته 10.2٪.



