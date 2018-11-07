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ترامب عن نتائج الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس: نجاح ساحق

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 06:59 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
أحمد النشوقي
غرَّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر "تويتر"، واصفًا النتائج التي حققها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس بغرفتيه، بـ"النجاح الساحق".

وحافظ الجمهوريون على تقدمهم بفارق 12 مقعدًا في انتخابات التجديد النصفي على مقاعد مجلس الشيوخ.

وبعد فرز 89% من الأصوات؛ حصد الجمهوريون على 50 مقعدًا، مقابل 38 للديمقراطيين، بينما حصد حزب آخر على مقعد واحد، وذلك ضمن التصويت على 100 مقعد، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وبهذه النتيجة يضمن الجمهوريون الاستمرار كـ"أغلبية" في الكونجرس الأمريكي؛ الأمر الذي سيساعد في دعم برنامج الرئيس الحالي دونالد ترامب.
ترامب عن نتائج الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس: نجاح ساحق
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