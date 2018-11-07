لأول مرة.. فوز مسلمتين في انتخابات الكونجرس

أظهرت النتائج الأولية فوز الأمريكية من أصول فلسطينية رشيدة طليب، في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، لتصبح أول مسلمة تدخل مجلس النواب.



كما أظهرت النتائج فوز الأمريكية من أصل صومالي إلهان عمر، في الانتخابات لتصبح ثاني مسلمة تدخل مجلس النواب الأمريكي.



واحتفلت إلهان عمر، أحدث عضوة مسلمة بالكونجرس الأمريكي، مع بعض صديقاتها ومؤيديها في "منيابولس"، أكبر مدينة في ولاية مينيسوتا، الواقعة شمال الولايات المتحدة، وذلك عقب الإعلان رسميا عن فوزها هي ورشيدة طليب كأول مسلمتين تفوزان بمقعدين في مجلس النواب الأمريكي.



وحققت المسلمة رشيدة طليب، فوزا ساحقا، على غريمها الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، بولاية ميتشيجان؛ لتصبح أول نائبة مسلمة في الكونجرس.



ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، نتائج الانتخابات في الدائرة الثالثة عشر بالولاية، حيث فازت رشيدة طليب بنسبة 77,6%، مقابل منافسها الجمهوري، سام جوهنسون بنسبة 17,8%.