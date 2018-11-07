التوقيت الأمثل لمحاربة النحافة.. وأفضل 6 مشروبات

تبحث الكثير من الفتيات على أفضل المشروبات لانخفاض الوزن وفى المقابل يبحث البعض عن أفضل المشروبات التى يمكن أن تزيد الوزن وتحارب النحافة ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على أفضل المشروبات التى تقضى تماما على النحافة وفقا لما نشره موقع بولد سكاى .



يقلق أصحاب الحميات الغذائية من قدوم فصل الشتاء بأكلاته ومشروباته المليئة بالسعرات الحرارية، وفي نفس الوقت يعتبر التوقيت الأمثل للأشخاص الذين يعانون من النحافة ويرغبون في كسب بعض الوزن، وإذا كنت منهم نقدم لك أشهر المشروبات الشتوية المقاومة للنحافة.



المغات

المشروب الأشهر في حفلات سبوع المولود الجديد، وهو عبارة عن حلبة مطحونة مع بعض البهارات العطرية اللذيذة مضافا لها الكثير من المكسرات، ويحضر بالسمن والسكر والماء ويكون قوامه سميك، يشعر الشخص بالامتلاء والشبع سريعًا وكأنها وجبة متكاملة، لمعرفة طريقة التحضير اضغط هنا



السحلب

السلحب أو البندق كما يطلق عليه عمال المقاهي الشعبية، وهو مشروب ثقيل القوام أقرب إلى المهلبية، وهو عبارة عن نشا وحليب بودرة ومكسرات ويحضر باللبن الساخن والسكر، أكثر من طريقة للتحضير من هنا.



اللبن بالتمر

يعتبر اللبن الطبيعي كامل الدسم من المشروبات الصحية التي تعمل على زيادة الوزن بأمان، كل ما عليكِ إضافة المزيد من القيمة الغذائية له بإضافة حبات التمر منزوعة النواة وتحليته بالعسل الأبيض أو الأسود، وعند الاعتماد عليه كمشروب يومي ستلاحظين فرق نشاطك ومزيد من الطاقة والوزن.



لبن باللوز والكريمة

حضري مشروبا سحريا لزيادة الوزن، بخليط رائع من اللبن والمكسرات والتمر ومكونات أخرى اضغطي هنا وتعرفي عليها وطريقة تحضيرها.



الكاكاو

لا تنسي الكاكاو الساخن ضمن المشروبات الشتوية المغذية، ونظرًا لارتفاع السعرات الحرارية الموجودة فيه سيساعد على زيادة وزنك بسهولة ولكن بإضافته على كوب من الحليب كامل الدسم والعسل الأبيض للتحلية.



الحلبة الحصى

تعتبر الحلبة من أهم المشروبات التي تعالج النحافة وتساعد على فتح الشهية، وزيادة الوزن بحيث يمكن تناولها ثلاث مرات يوميًا، وإضافة كمية من الحليب كامل الدسم عليها وملعقة من العسل للتحلية بدلًا من السكر