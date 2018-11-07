تحيا مصر: توسيع نطاق عمل وحدات حماية الأطفال بلا مأوى لتشمل 14 محافظة

أعلن صندوق تحيا مصر، توسيع النطاق الجغرافي لعمل الوحدات المتنقلة للبرنامج القومي لحماية أطفال بلا مأوى بإضافة 4 محافظات جديدة هى: "الغربية، بورسعيد، الاسماعيلية، الفيوم" ليصبح إجمالي المحافظات التي تعمل بها الوحدات 14 محافظة.





وقال المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الصندوق يعمل كشريك رئيسي لوزارة التضامن الاجتماعي في البرنامج القومي لحماية أطفال بلا مأوى، وذلك من خلال تقديم الدعم المادي والفني للقضاء على هذه الظاهرة.





أضاف أن الصندوق قدم دعما ماليا للبرنامج القومي قدره 114 مليون جنيه، فضلا عن استحداثه لآلية جديدة لجذب الأطفال من الشارع، والتي تمثلت في تصنيع 17 وحدة متنقلة من خلال الهيئة العربية للتصنيع، وتجهيزها بطاقم طبي ونفسي واجتماعي وهى عبارة عن سيارات بأحجام مختلفة تمكن فرق عمل البرنامج القومي من البحث عن اطفال بلا مأوى في شوارع المحافظات المحددة لدراسة حالتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم عودتهم للشارع مرة أخرى.





وأوضح أنه بتوسيع النطاق الجغرافي لعمل هذه الوحدات المتنقلة تم تغطية محافظات، القاهرة ، الجيزة، القليوبية، المنيا، الشرقية، الإسكندرية، أسيوط، السويس، بني سويف، المنوفية، بالإَضافة إلى المحافظات الأربع الجديدة.



