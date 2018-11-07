ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

تحيا مصر: توسيع نطاق عمل وحدات حماية الأطفال بلا مأوى لتشمل 14 محافظة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 10:30 ص
صدى البلد
محمد عبد المنعم
أعلن صندوق تحيا مصر، توسيع النطاق الجغرافي لعمل الوحدات المتنقلة للبرنامج القومي لحماية أطفال بلا مأوى بإضافة 4 محافظات جديدة هى: "الغربية، بورسعيد، الاسماعيلية، الفيوم" ليصبح إجمالي المحافظات التي تعمل بها الوحدات 14 محافظة.

وقال المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الصندوق يعمل كشريك رئيسي لوزارة التضامن الاجتماعي في البرنامج القومي لحماية أطفال بلا مأوى، وذلك من خلال تقديم الدعم المادي والفني للقضاء على هذه الظاهرة.

أضاف أن الصندوق قدم دعما ماليا للبرنامج القومي قدره 114 مليون جنيه، فضلا عن استحداثه لآلية جديدة لجذب الأطفال من الشارع، والتي تمثلت في تصنيع 17 وحدة متنقلة من خلال الهيئة العربية للتصنيع، وتجهيزها بطاقم طبي ونفسي واجتماعي وهى عبارة عن سيارات بأحجام مختلفة تمكن فرق عمل البرنامج القومي من البحث عن اطفال بلا مأوى في شوارع المحافظات المحددة لدراسة حالتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم عودتهم للشارع مرة أخرى.

وأوضح أنه بتوسيع النطاق الجغرافي لعمل هذه الوحدات المتنقلة تم تغطية محافظات، القاهرة ، الجيزة، القليوبية، المنيا، الشرقية، الإسكندرية، أسيوط، السويس، بني سويف، المنوفية، بالإَضافة إلى المحافظات الأربع الجديدة.

وأشار المدير المالي والإداري للصندوق إلى أن المستهدف من مشاركة الصندوق في البرنامج القومي هو حماية أطفال الشوارع بتقديم خدمات الإعاشة والتأهيل لهم، بالاضافة الى دمج أطفال الشارع سواء في أسرهم أو دور الرعاية الاجتماعية التي طورها الصندوق ووفر بها كل وسائل الحياة الكريمة من مدارس، ملاعب، ورش تدريب مهني وغيرها، والعمل على رفع قدرات هذه المؤسسات،وذلك من خلال سد العجز في الجهاز الوظيفي وتطوير البرامج والأنشطة المتعلقة بتأهيل الأطفال، عمل نظام متكامل للإحالة، يحقق الفعالية بالتنسيق مع خط نجدة الطفل 16000 بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، فضلا عن إنشاء وحدة تشغيل أطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي.
تحيا مصر: توسيع نطاق عمل وحدات حماية الأطفال بلا مأوى لتشمل 14 محافظة
تحيا مصر: توسيع نطاق عمل وحدات حماية الأطفال بلا مأوى لتشمل 14 محافظة
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. رقص وغناء لمؤيدي إلهان عمر عقب فوزها بمقعد في انتخابات الكونجرس

هاني حتحوت يكشف أسباب استبعاد كهربا من قائمة منتخب مصر استعداداً لتونس.. فيديو

عبد الغني: أنور سلامة أوقف حلمي.. وفرضت نفسي على كل مدربي الأهلي.. فيديو

مجدي عبد الغني: كوبر وافق على تقليد رامز جلال لشخصيته دون مقابل.. فيديو

الحزب الجمهوري يقترب من انتصار ساحق في مجلس الشيوخ

مجدي عبد الغني: يجب محاكمة هذا الشخص بسبب الفيديو المسرب وليس أنا.. فيديو

قرارات مرتقبة من الكاف بشأن مباراة الأهلى والترجي .. اليوم

قاتل جاره بطرة: ربطني بالسحر فأنهيت حياته في الشارع.. صور

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو

4 مؤثرات على حركة المرور خلال الذروة الصباحية بشوارع القاهرة

شاهد.. إلهان عمر تلقي خطاباً لمؤيديها عقب الفوز في انتخابات الكونجرس

هيلاري كلينتون تحشد المواطنين في الدقائق الأخيرة: صوتوا لمستقبل أسركم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقطات من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس أمام وداخل لجان الاقتراع

نجوم ونجمات العقرب.. أبناء البرج الواحد متفقون في الحب والصداقة .. وأزمة نفسية بسبب كرة السلة صنعت نجومية مهند التركي.. صور

شاهد.. الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم والتوصيات العشرة للرئيس

مدحت صالح يشعل الليلة السادسة بفعاليات مهرجان الموسيقى العربية في الأوبرا.. صور

بلاط الوادي الجديد مدينة أثرية تاريخية شاهدة على كل العصور.. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة اليوم عبر Google Earth
الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الخريفية.. فيديو
أحمد موسى مشيدا بمواقف السيسي الإنسانية: لم تحدث من أي رئيس دولة
خبير في الشأن الأمريكي: التوقعات تصب في صالح الديمقراطيين فى التجديد النصفي للكونجرس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟