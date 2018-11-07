تحيا مصر: توسيع نطاق عمل وحدات حماية الأطفال بلا مأوى لتشمل 14 محافظة

أعلن صندوق تحيا مصر، توسيع النطاق الجغرافي لعمل الوحدات المتنقلة للبرنامج القومي لحماية أطفال بلا مأوى بإضافة 4 محافظات جديدة هى: "الغربية، بورسعيد، الاسماعيلية، الفيوم" ليصبح إجمالي المحافظات التي تعمل بها الوحدات 14 محافظة.
وقال المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الصندوق يعمل كشريك رئيسي لوزارة التضامن الاجتماعي في البرنامج القومي لحماية أطفال بلا مأوى، وذلك من خلال تقديم الدعم المادي والفني للقضاء على هذه الظاهرة.
أضاف أن الصندوق قدم دعما ماليا للبرنامج القومي قدره 114 مليون جنيه، فضلا عن استحداثه لآلية جديدة لجذب الأطفال من الشارع، والتي تمثلت في تصنيع 17 وحدة متنقلة من خلال الهيئة العربية للتصنيع، وتجهيزها بطاقم طبي ونفسي واجتماعي وهى عبارة عن سيارات بأحجام مختلفة تمكن فرق عمل البرنامج القومي من البحث عن اطفال بلا مأوى في شوارع المحافظات المحددة لدراسة حالتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم عودتهم للشارع مرة أخرى.
وأوضح أنه بتوسيع النطاق الجغرافي لعمل هذه الوحدات المتنقلة تم تغطية محافظات، القاهرة ، الجيزة، القليوبية، المنيا، الشرقية، الإسكندرية، أسيوط، السويس، بني سويف، المنوفية، بالإَضافة إلى المحافظات الأربع الجديدة.
وأشار المدير المالي والإداري للصندوق إلى أن المستهدف من مشاركة الصندوق في البرنامج القومي هو حماية أطفال الشوارع بتقديم خدمات الإعاشة والتأهيل لهم، بالاضافة الى دمج أطفال الشارع سواء في أسرهم أو دور الرعاية الاجتماعية التي طورها الصندوق ووفر بها كل وسائل الحياة الكريمة من مدارس، ملاعب، ورش تدريب مهني وغيرها، والعمل على رفع قدرات هذه المؤسسات،وذلك من خلال سد العجز في الجهاز الوظيفي وتطوير البرامج والأنشطة المتعلقة بتأهيل الأطفال، عمل نظام متكامل للإحالة، يحقق الفعالية بالتنسيق مع خط نجدة الطفل 16000 بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، فضلا عن إنشاء وحدة تشغيل أطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي.