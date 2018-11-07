بعد فوز إدريس ألبا.. أبرز من حصلوا على لقب الرجل الأكثر جاذبية عالميا

حصل الممثل البريطاني إدريس ألبا (46 عاما) على لقب الرجل الأكثر جاذبية في العالم لعام 2018، وتم اختيار الممثل بطل مسلسل لوثر من قبل مجلة "بيبول"، ويعد رقم 33 الذي ينال هذا اللقب منذ بدء المجلة في هذا التصنيف في عام 1985، ويرصد "صدى البلد" أبرز من حصلوا على اللقب من قبله.





عام 2004

تم اختيار الممثل الأمريكي جود لاو في عام 2004 وحصل على لقب الرجل الأكثر جاذبية في العالم، وكان عمره وقتها 31 عاما.





عام 2005

كان اللقب في عام 2005 من نصيب الممثل الأمريكي، والمنتج والمخرج ماثيو ماكونهي، وحين تم اختياره كان في عامه الـ 36.





عام 2006

وصف الكثير الممثل الأمريكي جورج كلوني بأنه الأكثر جاذبية حتى قبل أن يتم اختياره رسميا لهذا اللقب في عام 2006، وكان عمره وقتها 45 عاما.





عام 2007

كان الممثل الأشقر مات دامون، صاحب لقب الرجل الأكثر جاذبية في العالم في عام 2007، وكان عمره وقتها 37 عاما، وتصدر غلاف مجلة بيبول، ونشر صورة صغيرة بجواره للمثل باتريك جاك بأنه جذاب أيضا.





عام 2008

فاز الممثل الأسترالي هيو جاكمان بهذا اللقب في عام 2008، وكان الممثل و المغني والمنتج وقتها في عامه الأربعين، ومن أشهر أدواره "ايرون مان" في سلسلة الأفلام الخيالية مارفل.





عام 2009

تم اختيار الممثل الأمريكي صاحب الأدوار الغريبة جوني ديب لهذا اللقب في عام 2009، وكان عمره حينها 46 عاما، ويعمل ممثل ومنتج سينمائي عالمي، ويعتبر واحدا من أفضل الممثلين في تاريخ السينما.





عام 2010

كان اللقب من النصيب الممثل الكندي رايان رينولدز في عام 2010، وكان عمره وقتها 34 عاما، وشارك رايان في بطولة عدة أفلام منها بليد، ورجال إكس، وفيلم الأنميشن تورب، والمجرم.





عام 2011

كان الممثل الأمريكي برادلي كوبر، الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة لعام 2011، وكان عمره 36 عاما، واشتهر بسبب أدواره في "ذا هانجوفر" في عام 2009، وترشح لجائزة الأوسكار كأفضل ممثل في عام 2013.





عام 2012

حصل الممثل وعارض الأزياء الأمريكي تشانينج تاتوم على لقب الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة لعام 2012، وكان عمره 32 عاما، وكان قد شارك بأدوار صغيرة في بداياته في عدة أفلام، حتى قام ببطولة ظهور الكوبرا، والانتقام، وعزيزي جون، والبيت الأبيض سقط.





عام 2013

كان المغني الأمريكي وكاتب الأغاني والعازف والممثل آدم ليفين هو صاحب اللقب في عام 2013، وكان عمره وقتها 34 عاما، ويعد آدم هو المغني الرئيسي لفرقة موسيقى البوب روك مارون 5.





عام 2014

الممثل الأسترالي الأشقر كريس هيمسوورث كان صاحب اللقب في عام 2014، وكان عمره 31 عاما، وشارك كريس في العديد من الأعمال السينمائية التي لاقت نجاحا كبيرا في العالم مثل دوره "ثور" في سلسلة أفلام المنتقمون.





عام 2015

ابتعد اللقب في هذا العام عن الممثلين، فكان من نصيب لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام، وكان عمره وقتها 40 عاما، وكان يلعب في ريال مدريد الإسباني.





عام 2016

حصل الممثل الأمريكي من أصول كندية والمصارع شبه المعتزل داوين دوجلاس جونسون، الشهير بـ"ذا روك"، على اللقب في عام 2016، وكان عمره وقتها 44 عاما، وحصل على لقب يميزه أيضا وهو "بطل الشعب".



