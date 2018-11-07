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بعد فوز إدريس ألبا.. أبرز من حصلوا على لقب الرجل الأكثر جاذبية عالميا

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:23 ص
إدريس ألبا
إدريس ألبا
أماني إبراهيم
حصل الممثل البريطاني إدريس ألبا (46 عاما) على لقب الرجل الأكثر جاذبية في العالم لعام 2018، وتم اختيار الممثل بطل مسلسل لوثر من قبل مجلة "بيبول"، ويعد رقم 33 الذي ينال هذا اللقب منذ بدء المجلة في هذا التصنيف في عام 1985، ويرصد "صدى البلد" أبرز من حصلوا على اللقب من قبله.

بعد فوز إدريس ألبا..
عام 2004
تم اختيار الممثل الأمريكي جود لاو في عام 2004 وحصل على لقب الرجل الأكثر جاذبية في العالم، وكان عمره وقتها 31 عاما.

بعد فوز إدريس ألبا..
 عام 2005
كان اللقب في عام 2005 من نصيب الممثل الأمريكي، والمنتج والمخرج ماثيو ماكونهي، وحين تم اختياره كان في عامه الـ 36.

بعد فوز إدريس ألبا..
عام 2006
وصف الكثير الممثل الأمريكي جورج كلوني بأنه الأكثر جاذبية حتى قبل أن يتم اختياره رسميا لهذا اللقب في عام 2006، وكان عمره وقتها 45 عاما.

بعد فوز إدريس ألبا..
 عام 2007
كان الممثل الأشقر مات دامون، صاحب لقب الرجل الأكثر جاذبية في العالم في عام 2007، وكان عمره وقتها 37 عاما، وتصدر غلاف مجلة بيبول، ونشر صورة صغيرة بجواره للمثل باتريك جاك بأنه جذاب أيضا.

بعد فوز إدريس ألبا..
عام 2008
فاز الممثل الأسترالي هيو جاكمان بهذا اللقب في عام 2008، وكان الممثل و المغني والمنتج وقتها في عامه الأربعين، ومن أشهر أدواره "ايرون مان" في سلسلة الأفلام الخيالية مارفل.

بعد فوز إدريس ألبا..
عام 2009
تم اختيار الممثل الأمريكي صاحب الأدوار الغريبة جوني ديب لهذا اللقب في عام 2009، وكان عمره حينها 46 عاما، ويعمل ممثل ومنتج سينمائي عالمي، ويعتبر واحدا من أفضل الممثلين في تاريخ السينما.

بعد فوز إدريس ألبا..
عام 2010
كان اللقب من النصيب الممثل الكندي رايان رينولدز في عام 2010، وكان عمره وقتها 34 عاما، وشارك رايان في بطولة عدة أفلام منها بليد، ورجال إكس، وفيلم الأنميشن تورب، والمجرم.

بعد فوز إدريس ألبا..
عام 2011
كان الممثل الأمريكي برادلي كوبر، الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة لعام 2011، وكان عمره 36 عاما، واشتهر بسبب أدواره في "ذا هانجوفر" في عام 2009، وترشح لجائزة الأوسكار كأفضل ممثل في عام 2013.

بعد فوز إدريس ألبا..
عام 2012
حصل الممثل وعارض الأزياء الأمريكي تشانينج تاتوم على لقب الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة لعام 2012، وكان عمره 32 عاما، وكان قد شارك بأدوار صغيرة في بداياته في عدة أفلام، حتى قام ببطولة ظهور الكوبرا، والانتقام، وعزيزي جون، والبيت الأبيض سقط.

بعد فوز إدريس ألبا..
عام 2013
كان المغني الأمريكي وكاتب الأغاني والعازف والممثل آدم ليفين هو صاحب اللقب في عام 2013، وكان عمره وقتها 34 عاما، ويعد آدم هو المغني الرئيسي لفرقة موسيقى البوب روك مارون 5.

بعد فوز إدريس ألبا..
عام 2014
الممثل الأسترالي الأشقر كريس هيمسوورث كان صاحب اللقب في عام 2014، وكان عمره 31 عاما، وشارك كريس في العديد من الأعمال السينمائية التي لاقت نجاحا كبيرا في العالم مثل دوره "ثور" في سلسلة أفلام المنتقمون.

بعد فوز إدريس ألبا..
عام 2015
ابتعد اللقب في هذا العام عن الممثلين، فكان من نصيب لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام، وكان عمره وقتها 40 عاما، وكان يلعب في ريال مدريد الإسباني.

بعد فوز إدريس ألبا..
عام 2016
حصل الممثل الأمريكي من أصول كندية والمصارع شبه المعتزل داوين دوجلاس جونسون، الشهير بـ"ذا روك"، على اللقب في عام 2016، وكان عمره وقتها 44 عاما، وحصل على لقب يميزه أيضا وهو "بطل الشعب".

بعد فوز إدريس ألبا..
عام 2017
فاز أيقونة الأغاني الريفية بليك شيلتون بهذا اللقب في العام الماضي 2017، وكان عمره 41 عاما، وبليك شيلتون هو مغني أمريكي وكاتب أغاني، قد أصدر عشرات الألبومات الغنائية، ويعد واحدا من أنجح المطربين في أمريكا.
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