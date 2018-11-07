بعد فوز إدريس ألبا.. أبرز من حصلوا على لقب الرجل الأكثر جاذبية عالميا

حصل الممثل البريطاني إدريس ألبا (46 عاما) على لقب الرجل الأكثر جاذبية في العالم لعام 2018، وتم اختيار الممثل بطل مسلسل لوثر من قبل مجلة "بيبول"، ويعد رقم 33 الذي ينال هذا اللقب منذ بدء المجلة في هذا التصنيف في عام 1985، ويرصد "صدى البلد" أبرز من حصلوا على اللقب من قبله.
تم اختيار الممثل الأمريكي جود لاو في عام 2004 وحصل على لقب الرجل الأكثر جاذبية في العالم، وكان عمره وقتها 31 عاما.
كان اللقب في عام 2005 من نصيب الممثل الأمريكي، والمنتج والمخرج ماثيو ماكونهي، وحين تم اختياره كان في عامه الـ 36.
وصف الكثير الممثل الأمريكي جورج كلوني بأنه الأكثر جاذبية حتى قبل أن يتم اختياره رسميا لهذا اللقب في عام 2006، وكان عمره وقتها 45 عاما.
كان الممثل الأشقر مات دامون، صاحب لقب الرجل الأكثر جاذبية في العالم في عام 2007، وكان عمره وقتها 37 عاما، وتصدر غلاف مجلة بيبول، ونشر صورة صغيرة بجواره للمثل باتريك جاك بأنه جذاب أيضا.
فاز الممثل الأسترالي هيو جاكمان بهذا اللقب في عام 2008، وكان الممثل و المغني والمنتج وقتها في عامه الأربعين، ومن أشهر أدواره "ايرون مان" في سلسلة الأفلام الخيالية مارفل.
تم اختيار الممثل الأمريكي صاحب الأدوار الغريبة جوني ديب لهذا اللقب في عام 2009، وكان عمره حينها 46 عاما، ويعمل ممثل ومنتج سينمائي عالمي، ويعتبر واحدا من أفضل الممثلين في تاريخ السينما.
كان اللقب من النصيب الممثل الكندي رايان رينولدز في عام 2010، وكان عمره وقتها 34 عاما، وشارك رايان في بطولة عدة أفلام منها بليد، ورجال إكس، وفيلم الأنميشن تورب، والمجرم.
كان الممثل الأمريكي برادلي كوبر، الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة لعام 2011، وكان عمره 36 عاما، واشتهر بسبب أدواره في "ذا هانجوفر" في عام 2009، وترشح لجائزة الأوسكار كأفضل ممثل في عام 2013.
حصل الممثل وعارض الأزياء الأمريكي تشانينج تاتوم على لقب الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة لعام 2012، وكان عمره 32 عاما، وكان قد شارك بأدوار صغيرة في بداياته في عدة أفلام، حتى قام ببطولة ظهور الكوبرا، والانتقام، وعزيزي جون، والبيت الأبيض سقط.
كان المغني الأمريكي وكاتب الأغاني والعازف والممثل آدم ليفين هو صاحب اللقب في عام 2013، وكان عمره وقتها 34 عاما، ويعد آدم هو المغني الرئيسي لفرقة موسيقى البوب روك مارون 5.
الممثل الأسترالي الأشقر كريس هيمسوورث كان صاحب اللقب في عام 2014، وكان عمره 31 عاما، وشارك كريس في العديد من الأعمال السينمائية التي لاقت نجاحا كبيرا في العالم مثل دوره "ثور" في سلسلة أفلام المنتقمون.
ابتعد اللقب في هذا العام عن الممثلين، فكان من نصيب لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام، وكان عمره وقتها 40 عاما، وكان يلعب في ريال مدريد الإسباني.
حصل الممثل الأمريكي من أصول كندية والمصارع شبه المعتزل داوين دوجلاس جونسون، الشهير بـ"ذا روك"، على اللقب في عام 2016، وكان عمره وقتها 44 عاما، وحصل على لقب يميزه أيضا وهو "بطل الشعب".
فاز أيقونة الأغاني الريفية بليك شيلتون بهذا اللقب في العام الماضي 2017، وكان عمره 41 عاما، وبليك شيلتون هو مغني أمريكي وكاتب أغاني، قد أصدر عشرات الألبومات الغنائية، ويعد واحدا من أنجح المطربين في أمريكا.