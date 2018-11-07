ليوناردو جارديم مرشح بقوة لتدريب ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية صباح اليوم، الأربعاء، أن البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب موناكو الفرنسي السابق، دخل دائرة المرشحين لتدريب ريال مدريد الإسباني، خلال الفترة المقبلة.



ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، نقلًا عن شبكة "ESPN"، أكد مصدر مقرب من جارديم، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يرغب بشدة في التعاقد مع المدرب البرتغالي لقيادة الملكي.



وأعلن ريال مدريد في الفترة الماضية إقالة جولين لوبيتيجي، المدير الفني للملكي، بعد النتائج السلبية والهزائم الكثيرة التي حققها معه، وقام بتعيين سانتياجو سولاري مؤقتًا حتى الاستقرار على مدير فني جديد.



وكان جارديم تمت إقالته من تدريب موناكو الفرنسي، بسبب النتائج السلبية التي حققها مع الفريق في الفترة الأخيرة، بعد مشوار رائع المواسم الماضية، كما توج معه بالدوري، وقاده إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وربطت تقارير صحفية في الفترة الماضية، اسم ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، بريال مدريد، لكن المدرب الأرجنتيني فضل الاستمرار مع السبيرز في الوقت الحالي.