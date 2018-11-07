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حوادث

ضبط شخص لتجميعه مدخرات المصريين بالخارج

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 12:59 م
المتهم
المتهم
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتجميع مٌدخرات العاملين بالخارج وبالإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

البداية عندما وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (بجنوب الصعيد) مفادها قيام المدعو/هيثم.ح.ع بإجراء العديد من عمليات الإيداع النقدى بحساب أشخاص مختلفين دون وضوح الغرض من تلك الإيداعات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام المدعو/ هيثم.ح.ع، 28 سنه "مشرف معمارى" ومقيم بدائرة مركز شرطة البلينا (بمحافظة سوهاج) بتلقى مبالغ مالية كبيرة من العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال حوالات بالعملة الأجنبية واستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوى العاملين نقدًا أو من خلال إيداعات نقدية بحساباتهم (مقابل عمولة مالية) فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابة للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أشهر طبقًا للفحص المستندى (3,000,000) ثلاثة ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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