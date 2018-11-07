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التعليم العالى يكشف موعد افتتاح جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء .. فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 01:16 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن الوزارة تعمل فى أكثر من 20 مشروعا على مستوى جامعات مصر، ومن أهمها جامعة الملك سلمان بسيناء، والتى تتضمن 3 فروع برأس صدر والطور وجنوب سيناء.

وأوضح "عبد الغفار" خلال لقائه عبر فضائية"دى إم سي"، اليوم الأربعاء، على هامش تفقده لأعمال الإنشاءات بجامعة الملك سلمان بجنوب سيناء، أن الجامعة تتضمن 4 كليات بمساحة 30 فدانا؛ كلية الألسن، كلية السياحة والفنادق، وكلية العمارة والهندسة وأيضًا كلية الفنون الجميلة.

وأشار إلى أنه يبدأ عمل الكليات خلال سبتمبر القادم مع بداية العام الدراسى القادم، مردفًا أن الجامعة تستقبل أكثر من 4000 طالب.


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