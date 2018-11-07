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شاهد.. وزيرة الصحة تتفقد مركزي نقل الدم بالعباسية والعجوزة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:11 م
صدى البلد
آيات أحمد
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أثناء تفقدها مركزي نقل الدم بالعباسية والعجوزة.

وتفقدت وزيرة الصحة والسكان صباح اليوم، الأربعاء 7 نوفمبر، المركز الإقليمي لنقل الدم بالعباسبة، والمركز القومي لنقل الدم الرئيسي "السويسري" داخل شركة "فاكسيرا" بالعجوزة.

تأتي زيارة الوزيرة للمركزين بهدف الوقوف على الخدمة المقدمة، ووضع خطة لتطوير مراكز نقل الدم لتقديم خدمات أشمل للمريض المصري.

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