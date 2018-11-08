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مرأة

أبرزها الكرفس والمانجو والأفوكادو.. 10 أطعمة تخلصك من التوتر في العمل

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:16 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رشا عوني
بعد أقل من ساعتين من بدء العمل صباحًا، يبدأ التوتر والضغط النفسي لدى الكثيرين باختلاف طبيعة أعمالهم، لكن هذه المشاعر السلبية والضغوطات تؤثر بالطبع سلبًا على مدى الأداء والإنتاجية وحبك العمل، وبالتالى تناول شيء سريع يخفف من هذه الضغوطات ويعمل على ضبط المزاج مرة أخرى للعودة للعمل بطاقة مختلفة.

"شارلوت واتس"، خبيرة التغذية صاحبة كتاب Good Mood Food، كتبت مقالًا جديدًا نصحت فيه بتناول عدة أطعمة سريعة تعمل على تقليل التوتر والضغط خلال ساعات العمل، وذلك وفقًا لما نشره موقع صحيفة " daily mail" البريطانية.

1-الكرفس: يحتوي على مادة كيميائية مهدئة تسمى apigenin التي تلطف جهازك العصبي بأكمله، فيمكنك إضافته للطعام خلال وجبة الغداء بالعمل.

2-المانجو المجفف : وهو بديل عن الحلوى، وهي عالية في الألياف القابلة للذوبان لموازنة مستويات السكر في الدم ، كما أنها تحتاج إلى الكثير من المضغ يمكن أيضا تهدئة الأعصاب.

3-الأفوكادو: وهو مصدر غني بالدهون الداعمة للمخ مما يعمل على تخفيف حدة القلق والتوتر.

4-قطعة من البيض المطهي مع الخضروات والتوابل لتمدك بالمعادن التي يحتاجها جسمك لتخفيف الضغط النفسي.

5-حفنة من الكاجو، فهو مصدر للدهون التي تحتاجها الدماغ، ومصدر جيد للكثير من العناصر الغذائية.

6-رقائق جوز الهند: يحتوي على دهون تسمى MCTs (الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة) التي لا يمكننا تخزينها كدهون، ولكنها تزيد من عملية الأيض .

7- حساء بالكاري : ستساعدك على امتصاص العناصر الغذائية إلى جدار الأمعاء الخاص بك بسهولة أكثر وبشكل طبيعي يرطب لك أنسجة الجسم للتعامل مع الإجهاد.

8-الشيكولاتة الداكنة، ومن المعروف أنها تعمل على تحسين المزاج وتقليل التوتر، فاحرص على تناول قطعة يوميًا.

9- سلطة بالخس : فهو أيضًا يحتوي على نسبة مرتفعة من apigenin المهدئ.

10-زبادي بالتوت والقرفة : وهو خليط يمد الدماغ بالدهون الصحية التي تساعد على تقليل حدة التوتر.

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