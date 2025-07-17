أغربها التان .. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بـ سرطان الرقبة

يعد سرطان الرقبة من الأمراض الخطيرة التى تهدد الانسان لذا من المهم معرفة من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به ليتمكنوا من اتخاذ اجراءات الوقاية.

ووفقا لما جاء فى موقع "مايو كلينك" تختلف عوامل الخطورة الأخرى باختلاف مكان السرطان وتشمل سرطان الرأس والرقبة تلك التي تبدأ في الفم والحلق والجيوب الأنفية والغدد اللعابية.

بشكل عام، تشمل العوامل التي تزيد خطورة الإصابة بسرطانات الرأس والرقبة:

المدخنين

يزيد تعاطي أي نوع من أنواع التبغ احتمالات الإصابة بأنواع كثيرة من سرطانات الرأس والرقبة. ومن الأمثلة على أنواع التبغ السجائر والسيجار والغليون وتبغ المضغ والنشوق.



مدمنى الكحول

يزيد التناوُل المتكرر والمفرط للمشروبات الكحولية احتمالات الإصابة بأنواع كثيرة من سرطانات الرأس والرقبة.



فيروس الورم الحليمي

فيروس الورم الحليمي البشري فيروس شائع ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي وهو لا يسبب مشكلات لمعظم الأشخاص ويزول من تلقاء نفسه، ولكنه يمكن أن يسبب للآخرين تغيرات في الخلايا ما قد يؤدي إلى الإصابة بأنواع كثيرة من السرطان ويُعتقد أن العديد من سرطانات الحلق تحدث نتيجة لفيروس الورم الحليمي البشري.



استنشاق المواد الكيميائية

يمكن أن يزيد التعرض للمواد الكيميائية الموجودة في الهواء احتمالات الإصابة بسرطان الأنف والجيوب الأنفية وكذلك قد تؤدي المواد الكيميائية في المنزل والعمل إلى زيادة احتمالات الإصابة.



التعرض للشمس أو أجهزة تسمير البشرة

يزيد التعرض للأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس احتمالات الإصابة بسرطان الجلد في الرأس والرقبة. يمكن أن تنبعث الأشعة فوق البنفسجية أيضًا من المصابيح المستخدمة في أسرِّة تسمير البشرة.