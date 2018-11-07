رسالة خاصة من محمد صلاح لصاحبة تمثال منتدى شباب العالم

حرص الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على الاتصال بـ النحاتة مي إبراهيم، صاحبة التمثال الخاص بي، في منتدى شباب العالم.



وقالت مي إبراهيم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل "فيس بوك": " أنا فرحانة جدًا، لاعبنا الدولي وبطلنا الكابتن محمد صلاح شخصيًا اتصل بي الآن وشجعني جدًا، وقالي انتي فنانة شاطرة وأنا دخلت صفحتك وشفت شغلك كله وعجبني جدًا".



أضافت: "طالبني بعدم الالتفات للتعليقات السلبية، وقال لي إنني سأكون فنانة كبيرة جدًا وعالمية، كما طالبني آخد وقتي في عمل تمثال جديد له ليضعه في منزله".



وكانت مي إبراهيم قامت بنحت تمثالًا خاصًا لمحمد صلاح، تم وضعه في منتدى شباب العالم، بدورته الثانية، والذي أقيم بمدينة شرم الشيخ، وتلقت النحاتة صاحبة التمثال بعض تعليقات السخرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.