٧٧٦ فرقة للمشاركة في مبادرة ١٠٠ مليون صحة بالمنوفية

أعلن الدكتور ممدوح عبد الحليم مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، إن نحو ٢٣٣ وحدة صحية ستشارك في حملة ١٠٠ مليون صحة والتي أطلقها رئيس الجمهورية للكشف عن فيروس سي وأمراض ضغط الدم والسمنة والسكر.



وأضاف، أن ٧٧٦ فرقة صحية ستشارك في الحملة المقرر البدء بها في ١ ديسمبر مقسمة ١٣٢ فرقة شبين الكوم و١٠٠ فرقة بمنوف و١٣ فرقة بسرس الليان و٩٦ فرقة بالباجور و٣٨ فرقة صحية بالسادات و٧١ فرقة بتلا و٥٧ فرقة صحية ببركة السبع و٦٠ فرقة بالشهداء و١٤٥ فرقة بأشمون.