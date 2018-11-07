ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

استخراج 24 حالة تصادق على الزواج و70 ساقط قيد بنخل بشمال سيناء

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:55 م
محافظة شمال سيناء
محافظة شمال سيناء
احمد صالح
استخرج المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، 94 حالة تصادق علي الزواج وساقط قيد للمواطنين بمركز نخل وذلك اثناء الحملة التي نفذها المجلس بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، ومديرية أمن شمال سيناء ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ومديرية الشئون الصحية بالعريش ومشايخ القبائل، تحت رعاية اللواء الدكتور، محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

قالت نوال سالم مقرر فرع المجلس القومى للسكان إن القافلة استهدفت مساعدة أبناء مركز نخل بوسط سيناء فى استخراج أوراقهم الثبوتية لحالات تصادق على زواج قبلى وعددها 24 حالة تصادق، واستخراج سواقط قيد ميلاد لمن لم يتم تسجيلهم سابقا وعددهم 70 حالة، وجميعها إجراءات تمت مجانا على نفقة المحافظة، وتحت رعاية اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأضافت أنه على هامش الحملة، تم تقديم خدمات أخرى لأهالى نخل بينها، توثيق حالات زواج حديثة لوجود لجنة من كافة الاختصاصات.
loading...

ترشيحاتنا

رسميا..CAF يجامل الترجى بقرار جديد قبل مواجهة الأهلى فى نهائى أفريقيا

سياسي تركي يحذر من أزمة خطيرة تهدد استقرار بلاده

ترتيبات رفيعة المستوى بشأن إياب نهائى أفريقيا بين الأهلى والترجى

تطورات جديدة بشأن حضور الجماهير فى نهائى أفريقيا بين الأهلى والترجى

نجم الترجي يوجه رسالة تحذير نارية.. ويتوعد الأهلي قبل نهائي أفريقيا

ترامب فى ورطة كبيرة في 2020.. لهذا السبب

الحبس 6 أشهر وغرامة لحيازة الأسلحة البيضاء بالأماكن العامة

باسم مرسى.. ملك التصريحات الباحثة عن الشهرة: أنا زى رونالدو

الخطيب يجتمع مع محمد يوسف قبل بداية مران الأهلي في تونس

حقيقة انتهاء الخلاف بين غادة عبد الرازق ورانيا يوسف

رئيس لجنة المسابقات يفتح النار على الكاف بسبب مؤجلات الأهلي

ضبط شخصين يروجان لبيع المحررات الرسمية المزورة على مواقع التواصل.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة انتهاء الخلاف بين غادة عبد الرازق ورانيا يوسف

محمد حسن نجم أراب أيدول فى ضيافة صدى البلد .. صور

شاهد.. انتخابات التجديد النصفي للكونجرس فى 100 صورة

فنانون قدموا اختراعات خدمت البشرية.. مايكل جاكسون فى القائمة.. صور

ليست في أوروبا ولا أمريكا.. حكاية بائع ضحى بـ15 ألف جنيه من أجل قطة

فيديو

المدير التنفيذى للأهلى يكشف طبيعة الأجواء فى تونس قبل لقاء الترجى.. فيديو
أحمد موسى يطلق هاشتاج يارب انصر الأهلى قبل لقاء الترجى ..فيديو
كابوس مزعج يهاجم تدريب الأهلي الرئيسي في ملعب رادس.. فيديو
الأهلي يخوض مرانه الرئيسي في تونس على الملعب الفرعي بـ رادس .. فيديو
مكرم محمد أحمد: القارة السمراء تعول الكثير على مصر برئاستها للاتحاد الإفريقي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟