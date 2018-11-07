استخراج 24 حالة تصادق على الزواج و70 ساقط قيد بنخل بشمال سيناء

استخرج المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، 94 حالة تصادق علي الزواج وساقط قيد للمواطنين بمركز نخل وذلك اثناء الحملة التي نفذها المجلس بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، ومديرية أمن شمال سيناء ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ومديرية الشئون الصحية بالعريش ومشايخ القبائل، تحت رعاية اللواء الدكتور، محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.



قالت نوال سالم مقرر فرع المجلس القومى للسكان إن القافلة استهدفت مساعدة أبناء مركز نخل بوسط سيناء فى استخراج أوراقهم الثبوتية لحالات تصادق على زواج قبلى وعددها 24 حالة تصادق، واستخراج سواقط قيد ميلاد لمن لم يتم تسجيلهم سابقا وعددهم 70 حالة، وجميعها إجراءات تمت مجانا على نفقة المحافظة، وتحت رعاية اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



وأضافت أنه على هامش الحملة، تم تقديم خدمات أخرى لأهالى نخل بينها، توثيق حالات زواج حديثة لوجود لجنة من كافة الاختصاصات.