حازم منير: استحالة تورط جميع الجمعيات الأهلية في أعمال الفساد

قال حازم منير، رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، إن لم يندهش من إعلان الرئيس السيسي لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية في مصر، لإعادته للمناقشة داخل البرلمان، مؤكدا أنه كان يتوقع إعادة مناقشة القانون بمجلس النواب وتعديله، نظرا لوجود العديد من الملاحظات.



وأوضح منير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية المحور، البيئة السياسية التي نشأ خلالها قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية كانت تعاني من الإحتقان الشديد، بالإضافة لوجود فوبيا من الجمعيات الأهلية علي حد وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشار رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، إلي استحالة تورط جميع الجمعيات الأهلية في مصر في أعمال الفساد، والتي يتراوح عددها ما بين 45 ألف إلى 50 ألف، مؤكدا أن غالبيتها العظمى يحترم القانون المصري ويعمل تحت رايته.



