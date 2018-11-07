تشكيل يوفنتوس ومانشستر يونايتد فى لقاء دوري الأبطال

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي بمنافسات دوري أبطال أوروبا.



وجاءت تشكيل يوفنتوس كالآتي ...



تشيزني، دي تشيليو، كيلليني، بونوتشي، أليكس ساندرو، بيانيتش، خضيرة، بيناتنكور، كوادرادو، كريستيانو رونالدو، ديبالا.



وعلى مقاعد البدلاء:



بيرين، بارزالي، بن عطية، روجاني، ماتويدي، ماندذوكيتش، كانسيلو.



كما جاء تشكيل اليونايتد لمواجهة اليوم ...



ديفيد دي خيا، أشلي يونج، سمولينج، ليندلوف، لوك شاو، أندير هيريرا، ماتيتش، بوجبا، لينجارد، سانشيز، مارسيال.



وعلى مقاعد البدلاء ...



روميرو، بايي، دارميان، فريد، فيلاييني، ماتا، راشفورد.