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فن

عرض الأفلام الفائزة بملتقى رؤية للشباب.. السبت المقبل

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:23 م
صدى البلد
سمر سعد
يعرض مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية يوم السبت المقبل، الأفلام الفائزة بجوائز الدورة الثانية من ملتقي "رؤية" لسينما الشباب.

يأتي ذلك استمرارا لفعاليات نادي السينما المستقله الذى يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.

ويعرض كل من الفيلم التسجيلي "ذاكرة عباد الشمس" للمخرجة "مي زايد" والفيلم الروائي القصير "زي السكر" اخراج "ندى رزق" والفيلم الروائي القصير "خليل" للمخرج "اسلام شامب" .

كما سيتم عرض الأفلام التي حصلت على التنويهات الخاصة من لجنة تحكيم ملتقي "رؤية" وهي فيلم "كل الطرق تؤدي الى روما" للمخرج حسن صالح وني وفيلم "قد يموت الاب في النهاية" للمخرج عبد الرحمن سالم.

وسوف يستضيف النادي، الكاتب والناقد السينمائى خالد عيسى؛ للحديث عن الأفلام خلال ندوه يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر.
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