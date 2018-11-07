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الفقي: مصر كانت مهددة بالانهيار وفقدان الهوية في حكم الإخوان..فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:54 م
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
هاني حسين
قال مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، :"على كل من يحكم أن يتنبه بأن الإصلاح وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص هو المتنفس الوحيد والوقاية الحقيقية لبقائه".

وأضاف " الفقي " في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلا:" هناك حركات ثورية في عدد من الدول كادت أن تسقط الدول، وبناء على ذلك ادرك الرئيس السيسي ذلك الامر ويؤكد في كافة خطاباته وأحاديثه على اهمية المحافظة على هوية الدولة الوطنية، ومصر كانت مهددة بالانهيار وفقدان الهوية في الفترة الأخيرة من حكم الإخوان".

وتابع:" على الدولة تقديم دولة عصرية للشباب لإزالة التعارض وضمان بقاء الشباب داخل الدولة وعدم الهجرة إلى الخارج، والشاب أمامه مشروع حياة مفتوح وعلى الدولة أن توفر له كل ما يحتاجه لتحقيق آماله وأحلامه".
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