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خلاف بين ناقد ولاعب الأهلي حول موقف وائل جمعة في مباراة النهائي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 01:02 ص
صدى البلد
البهى عمرو
نشبت مشادة كلامية بين الكابتن محمد فاروق، نجم النادى الأهلي السابق، والناقد الرياضى أبو المعاطى زكى، أثناء الحديث عن موقف تعامل الكابتن وائل جمعة، نجم النادى الأهلى، ومنتخب مصر، مع الاستوديو التحليلى الذى كان يتواجد به أثناء مباراة الأهلى والترجى الأخيرة.

وقال "فاروق"، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، إن "جمعة" هو كابتن النادى الأهلى ويجب أن نعلم ذلك، وكشف أن "جمعة" لم يقتنع بضربة الجزاء ولذلك قال إن الحكم ضعيف الشخصية، موضحًا أنه ترك هذه اللقطة للطاقم التحكيمي ورفض الحديث عنها بشكل كامل.

وفى نفس السياق قال أبو المعاطى زكى، إن وائل "جمعة" كان يخشى أن تفسخ القناة التعاقد معه، مطالبًا إياه بالتعبير عن رأيه.

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